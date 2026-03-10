Ahora

Guerra en Irán

De limitar el precio de la gasolina a descuentos fiscales: los países europeos ya toman medidas ante el encarecimiento del petróleo

Los detalles Francia y Reino Unido han prometido aplicar medidas, aunque todavía no han puesto en marcha ninguna mientras el petróleo sigue al alza.

Cada día de guerra en Irán sigue aumentando el precio del petróleo, y en Europa, algunos líderes ya se han puesto manos a la obra para frenar su impacto en la población.

En Hungría, el ultraconservador Viktor Orbán, a las puertas de unas elecciones, ha optado por una medida de lo más social. Ha limitado el precio en las gasolineras, situándolo por debajo del euro 1,60 el litro. Además, para garantizar el suministro, ha prohibido la exportación de este recurso tan preciado y ha liberado sus reservas.

Es la misma medida que ha tomado Croacia. El socialdemócrata Zoran Milanovicha marcado el tope del litro de gasolina en un euro y medio. En Portugal, el gobierno de António José Seguro no se ha quedado atrás y ha anunciado un descuento fiscal si el petróleo sube más de diez céntimos el litro.

Asimismo, Austria también ha optado por la reducción de impuestos para cortar la sangría que afecta nuestros bolsillos.

En otros países como Reino Unido y Francia, sus líderes han prometido aplicar medidas, aunque por el momento no han ejecutado ninguna. "Queremos estar preparados para reaccionar en cualquier momento", ha declarado el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire.

Por el momento, esas palabras no tienen ningún efecto en el precio de la gasolina y, hasta que tomen decisiones, llenar el depósito del coche en París o Londres será un poco más caro cada día.

