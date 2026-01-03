Eduardo Saldaña señala a Cuba tras el ataque de EEUU a Venezuela: "Trump ha cumplido con lo que quería desde su primer mandato en 2016"

El codirector de 'El Orden Mundial' ha explicado en 'Al Rojo Vivo' que "en su primer mandato ya se vio cómo aumentó la presión contra Venezuela y en cuanto entró en este segundo mandato junto a Marco Rubio, su secretario de Estado, han tenido claro que Venezuela era uno de sus principales rivales en la región para afianzar ese giro hacia América Latina".

Los ataques estadounidenses a Venezuela en la madrugada de este sábado se han saldado con la captura del presidente Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores. Así, diferentes zonas venezolanas han sufrido bombardeos en un ataque aéreo que intensifica aún más las tensiones entre países.

El codirector de 'El Orden Mundial', Eduardo Saldaña, ha señalado en 'Al Rojo Vivo' que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha cumplido con lo que lleva soñando desde 2016".

"En su primer mandato ya vimos cómo aumentó la presión contra Venezuela y en cuanto entró en este segundo mandato junto a Marco Rubio, su secretario de Estado, han tenido claro que Venezuela era uno de sus principales rivales en la región para afianzar ese giro hacia América Latina", ha explicado.

Asimismo, Saldaña indica que esto puede servir como precedente en toda la cuenca del Caribe: "Primero Venezuela y luego, probablemente, venga Cuba", ha sentenciado.

