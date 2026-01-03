Así ha sido el bombardeo de Trump a Venezuela y la captura de Maduro: los "ataques secundarios" de EEUU para "hacer lo que tenían que hacer"

Los detalles A las 01:58 hora venezolana han comenzado a sonar las alertas y las bombas en lugares como la capital del país, Miranda, La Guaira y Aragua.

Estados Unidos ha atacado Venezuela. Ha bombardeado Caracas, la capital del país. Ha lanzado una ofensiva sobre territorio extranjero en la que, además, ha capturado a Nicolás Maduro, dirigente venezolano, y a su mujer. Los dos, según Donald Trump, fuera de ya de su país. Los dos, según la fiscal Pam Bondi, acusados de un delito de "narcoterrorismo" por el cual serán juzgados en EEUU.

Así ha sido todo después de una ofensiva que dio comienzo a eso de las 01:58 hora venezolana. A eso de las 06:58 en la Península. Sobre las siete de la mañana, cuando aún era de noche en España. En ese momento, en la madrugada de Caracas, ha sido cuando las bombas han caído.

Ha sido cuando han sonado las sirenas y las explosiones tanto en la capital como en otros puntos como Miranda. Como en La Guaira. Como en Aragua. En cuatro lugares con objetivos claros.

"Son explosiones y ataques secundarios. Se destruyen centros de comunicación, defensas antiaéreas... todo para facilitar la operación de penetración en el espacio venezolano y hacer lo que tenían que hacer", explica Jesús Manuel Pérez-Triana, analista en Defensa.

Y lo que tenían que hacer era capturar a Maduro. "No sabemos dónde está el presidente", ha clamado Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en un mensaje en el que han pedido a Donald Trump "una prueba de vida".

En el ataque, helicópteros MH.47. "La M es de Misión Especial. Solo podía significar o que iban a capturar documentos o a personas", expresa Pérez-Triana.

Y eso han hecho. Maduro, trasladado fuera del país en avión en una operación que no significa que vaya a haber una invasión en Venezuela, según Pérez-Triana: "No van a desembarcar carros de combate y tropas. Es un ataque de descabezamiento que va dirigido exclusivamente contra la cúpula del país".

La reacción en Venezuela no se ha hecho esperar. Con Diosdado Cabello pidiendo calma en las calles del país, el fiscal ha sido más contundente y ha exigido actuar a los organismos internacionales.

