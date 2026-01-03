Ahora

Sus últimos momentos

De fardar de su "búnker infalible" en una entrevista a ser capturado por EEUU: las últimas horas de Maduro antes de convertirse en prisionero

Los detalles Durante su participación en el 'postcar', el presidente venezolano aseguró que había tenido una conversación "de diez minutos" con Donald Trump "muy respetuosa" e incluso "agradable".

Las últimas horas de Maduro antes de ser capturado por EEUU.
Unas horas antes del ataque estadounidense a Venezuela, cuyos bombardeos han finalizado con la captura de su presidente, Nicolás Maduro se publicaba un 'podcar' en el que habló de su conversación con el líder republicano, Donald Trump. En ella, afirmó haber tenido "una sola llamada", en noviembre, con su homólogo estadounidense después de que este declarara el lunes que habían hablado "muy recientemente", si bien con escasos resultados.

Pese a ello, el mandatario venezolano mostró la disposición de su Ejecutivo a negociar con Washington. Maduro describió el diálogo en cuestión como un "intercambio de diez minutos", "muy respetuoso" y "hasta agradable", si bien "las evoluciones post-conversación no fueron agradables", subrayó.

Esta entrevista fue grabada el 31 de diciembre y en ella quiso mostrarse fuerte y no dar la imagen de un Maduro atemorizado. Durante la conversación, aseguró tener "un búnker infalible": "Dios todopoderoso. Yo le entregué Venezuela a nuestro señor jesucristo y él es el rey de reyes. El rey de nuestra patria. Me encomiendo a él todos los días y encomiendo nuestra patria".

Además, también horas antes, Maduro se reunía con la delegación de China, enviada por Xi Jinping, en el palacio de Miraflores.

Unos días antes, gritaba "victoria" y "no a la guerra loca" como retos para el 2026 y calificaba de 'fake news' muchas de las informaciones sobre la situación del país: "Estados Unidos quiere vetarnos y solo difunde noticias falsas y una guerra contra un país noble como Venezuela. Todo lo que dicen es mentira".

Asimismo, afirmó que Venezuela está "más preparada que nunca para que la paz y la soberanía sigan ganando con integridad territorial". Sin embargo, horas después EEUU le ganaba el pulso.

