Al más puro estilo Hollywood para disipar dudas sobre su relación con Trump y limpiar su imagen: lo que se sabe del documental sobre Melania

El documental sobre Melania Trump, presentado con un estilo cinematográfico y épico, se centra en su llegada a la Casa Blanca durante el segundo mandato de Donald Trump. Con una duración de 104 minutos, la producción dirigida por Brett Ratner promete revelar momentos íntimos del clan Trump, buscando suavizar la imagen enigmática de Melania. Se estrenará el 30 de enero en cines de EE.UU. y estará disponible en Amazon Prime en 240 países. El documental, que costó 40 millones de dólares, ofrece una mirada interna al entorno Trump, controlada creativamente por Melania, mostrando reuniones cruciales y momentos personales sin análisis crítico.

Parece una producción de Hollywood, una película de acción o de superhéroes, cualquier cosa menos el documental de Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos. "Aquí vamos de nuevo", advierte en el tráiler publicado por ella misma en redes sociales.

Con un lenguaje cinematográfico que la presenta con el magnetismo propio de una 'femme fatale', el documental relata su llegada a la Casa Blanca durante el segundo mandato de Trump, que comenzó en enero de este año. "Todo el mundo quiere saber. Así que aquí está", invita ella misma en las imágenes.

En tono épico, con cámara lenta y encuadres que magnifican la figura de Melania, el documental promete mostrar momentos íntimos del clan Trump nunca vistos antes. Escenas inéditas para alejar esa imagen de mujer enigmática y de perfil bajo y, sobre todo, para contrarrestar todos esos momentos en los que su lenguaje corporal ha despertado todo tipo de teorías sobre su relación con Donald Trump.

Desde el desconocimiento del presidente de EEUU sobre lo que hace la primera dama cuando no está con él, como cuando reconoció que no sabía "qué está haciendo" y agregó que "le encantan los niños", sus constantes roces con la decoración navideña o el color de los árboles hasta las numerosas veces en las que ella le ha retirado la mano o no ha querido darle un beso. Desplantes que tratarán de dejar atrás a lo largo de casi dos horas de documental.

La película está a cargo de Brett Ratner, director de una de las películas de la saga 'X-Men' y conocido por las acusaciones de mala conducta sexual en su contra al inicio del movimiento ‘Me Too’ en Hollywood en 2017, y ofrece una mirada del entorno Trump hecha desde dentro con el control creativo de Melania.

Se estrenará el 30 de enero solo en cines de Estados Unidos, pero estará disponible en 240 países en Amazon Prime, y tendrá una duración de 104 minutos. Los derechos costaron 40 millones de dólares, la mayor cantidad pagada por un documental.

No se trata, de esta forma, de un 'biopic' sobre la vida de Melania, sino que supone una mirada del entorno de Trump en el que se suceden escenas de la primera dama en la Casa Blanca, el apartamento de los Trump y el club de Mar a Lago que la muestran como "testigo de la historia en ciernes" en su regreso a la Casa Blanca.

"Por primera vez, el público de todo el mundo está invitado a las salas de cine para presenciar el desarrollo de este capítulo crucial: una mirada íntima y sin filtros a mi vida mientras compagino la familia, los negocios y la filantropía en mi extraordinario camino para convertirme en primera dama de los Estados Unidos", dijo Melania a 'Fox News'.

La producción promete mostrar fragmentos de "reuniones cruciales, conversaciones privadas y entornos nunca antes vistos" para suavizar la imagen de su figura política a través de momentos familiares y personales sin análisis crítico externo. Una narrativa centrada en Melania para reducir el foco de controversias políticas del propio Donald Trump.

El tráiler comienza el día de la investidura, con Melania con su atuendo habitual: un vestido oscuro ajustado y un sombrero de ala ancha que le cubría los ojos. Así busca alejar las críticas por su indumentaria, su perfil bajo en momentos políticos importantes y su falta de iniciativas públicas.

