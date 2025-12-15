Los líderes europeos insisten en una "fuerza multinacional" apoyada por EEUU como parte de las garantías de seguridad para Ucrania

Los líderes europeos tras mantener una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, este lunes en Berlín.

¿Por qué es importante? Esta es una condición indispensable para abordar las concesiones territoriales de Ucrania a Rusia. Al describir lo que consideraban garantías de seguridad necesarias, el comunicado indica que Kyiv debería poder mantener sus fuerzas armadas en alrededor de 800.000 hombres para disuadir el conflicto.

Las decisiones sobre posibles concesiones territoriales de Ucrania a Rusia solo pueden ser tomadas por el pueblo ucraniano y una vez que se establezcan sólidas garantías de seguridad, que deberían incluir una fuerza multinacional liderada por Europa. Así lo han declarado los líderes europeos en un comunicado conjunto tras reunirse para las conversaciones de paz en Berlín este lunes.

Entre las garantías de seguridad acordadas este lunes se encontraría una fuerza liderada por Europa, compuesta por contribuciones de las naciones dispuestas, que ayudaría a "asegurar los cielos de Ucrania y a promover la seguridad marítima, incluso operando dentro de Ucrania", según el comunicado.

De esta forma, hasta una decena de líderes europeos y de la UE han saludado los "avances significativos" en los esfuerzos para logar la paz en Ucrania y han reiterado la importancia de una "fuerza multinacional" apoyada por EEUU para el país en caso de un alto el fuego, unas garantías vinculantes y un mecanismo de supervisión del cese el fuego supervisado por Washington.

Al describir lo que consideraban garantías de seguridad necesarias, el comunicado indica que Ucrania debería poder mantener sus fuerzas armadas en alrededor de 800.000 hombres para disuadir el conflicto. Además, Europa debería coordinar una "fuerza multinacional en Ucrania" compuesta por contribuciones de países dispuestos y apoyada por EEUU.

Las garantías de seguridad también incluirían un mecanismo de monitoreo del alto el fuego liderado por EEUU para proporcionar una alerta temprana ante cualquier ataque futuro y responder a cualquier incumplimiento. "Las decisiones sobre el territorio corresponden al pueblo de Ucrania, una vez que se implementen efectivamente las garantías de seguridad", reza el comunicado.

Los negociadores estadounidenses han informado a Ucrania por separado que debe aceptar retirar sus fuerzas de la región oriental de Donetsk bajo cualquier acuerdo para poner fin a la guerra de casi cuatro años con Rusia, según ha declarado un funcionario familiarizado con el asunto a la agencia Reuters.

Tras una primera reunión bilateral entre Zelenski y Merz en la cancillería, esta tarde se han sumado los primeros ministros británico, Keir Starmer; polaco, Donald Tusk; sueco, Ulf Kristersson; neerlandés, Dick Schoof; y noruego, Jonas Gahr Støre; las jefas de Gobierno de Italia, Giorgia Meloni; y Dinamarca, Mette Frederiksen; así como el presidente francés, Emmanuel Macron; y el finlandés, Alexander Stubb.

También han participado en la cumbre la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y, de acuerdo con el diario alemán 'Bild', estaba previsto que el propio presidente Trump se conectase por videoconferencia.

Altos funcionarios de la Administración de Donald Trump, que han hablado bajo condición de anonimato, han calificado las conversaciones anteriores a la reunión de los líderes europeos entre los emisarios estadounidenses con el presidente ucraniano y con funcionarios europeos como "realmente positivas en casi todos los aspectos".

Estos han explicado que EEUU ofrece a Ucrania garantías de seguridad similares a las contempladas en el Artículo 5 de la OTAN, por el cual los Estados miembros se comprometen a considerar una agresión contra cualquiera de ellos como un ataque contra toda la Alianza. El plan, del que no se han revelado muchos detalles, no incluiría el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania, pero sí mecanismos sólidos de disuasión militar, verificación y desescalada.

"Hemos llegado tan lejos como Estados Unidos es capaz de llegar en algo como esto. (...) Lo que está sobre la mesa es realmente el nivel platino de lo que se puede ofrecer", ha declarado uno de los funcionarios. "Los ucranianos y los europeos les dirán que es el conjunto de protocolos de seguridad más robusto que jamás hayan visto. Es un paquete realmente muy sólido", ha añadido otro.

Los funcionarios han señalado que el acuerdo requeriría la aprobación del Senado estadounidense y han afirmado que Trump está dispuesto a enviarlo a la Cámara Alta. El líder estadounidense está convencido, además, de que puede lograr que Rusia acepte las garantías de seguridad como parte de un acuerdo final, han agregado.

Asimismo, han asegurado que los líderes europeos están siendo "muy colaborativos" en las negociaciones. La disputa por los territorios ocupados por Rusia sigue sin resolverse y, aunque los funcionarios han afirmado que ha habido avances, han subrayado que las decisiones finales quedarán en manos de Kyiv y Moscú.

