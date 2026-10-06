Del pupitre a las barricadas: miles de franceses se suman a los estudiantes en unas manifestaciones que siguen acumulando detenciones

Los detalles Tras más de una semana pidiendo más presupuesto en educación, las movilizaciones no decaen. Este martes han sido casi 900 los centros que no han abierto.

Decenas de miles de franceses se han manifestado en todo el país en solidaridad con los estudiantes, a quienes se han unido padres y profesores. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha atribuido las movilizaciones al islam y la migración masiva sin control. Las protestas, que llevan más de una semana exigiendo más presupuesto en educación, han llevado al cierre de casi 900 centros. La violencia ha escalado, con fuegos artificiales usados contra antidisturbios y miles de detenidos. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha condenado la violencia, mientras el presidente Emmanuel Macron busca una solución en una reunión en el Elíseo.

Decenas de miles de franceses se han manifestado este martes en todo el país en solidaridad con los estudiantes. A estos se han sumado ya padres y profesores, pero para el presidente estadounidense, Donald Trump, esto no va de las condiciones en la educación. El republicano ha dicho este martes que detrás de estas movilizaciones están el islam y la migración masiva sin control.

El gas lacrimógeno parece lo único capaz de disuadir, aunque sea durante unos minutos, las protestas. Estas han afectado, incluso, al alcalde de Saint Denis, en la periferia de Paris. Bally Bagayoko ha tenido que salir escoltado y echándole gotas en los ojos.

Tras más de una semana pidiendo más presupuesto en educación, las movilizaciones no decaen. Este martes han sido casi 900 los centros que no han abierto. Una agitación que algunos aprovechan para desatar la violencia. Algunos, incluso, utilizan los fuegos artificiales a modo de escopeta contra los antidisturbios.

Los detenidos se acumulan ya por miles, las calles están incendiadas y el debate se aviva también en la Asamblea Nacional. "No podemos dejar ningún espacio de tolerancia a la violencia", ha dicho el primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

Son varios los parlamentarios que denuncian violencia policial. De hecho, los padres de un menor han denunciado a un agente por lanzarle una granada encima. El joven está herido y el policía apartado.

Lejos de parecer que se desinfla, los manifestantes responden cada día. Muchos padres y profesores se han sumado desde este martes al movimiento.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, mueve ficha. Hay una reunión prevista hasta altas horas de la noche en el Elíseo para buscar una solución cuanto antes.

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