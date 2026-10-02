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Francia eleva a 600 los detenidos en las protestas estudiantiles y cifra en 400 los liceos afectados

Los detalles El ministro de Justicia pide a los fiscales que reclamen a los padres por los daños provocados por sus hijos y cifra en 300 los agentes heridos, mientras más de 60 profesores y responsables de centros también han resultado afectados.

Protestas de estudiantes en París, a 1 de octubre de 2026 Protestas de estudiantes en París, a 1 de octubre de 2026EP

Las protestas estudiantiles han vuelto a sacudir Francia este viernes con cientos de detenidos, cientos de centros educativos cerrados y nuevos episodios de violencia. El balance provisional eleva a 600 los arrestados y sitúa en 400 los liceos afectados, alrededor del 10% del total del país.

Según "Le Figaro", la Policía contabilizaba 600 detenciones a las 11.00 horas (10.00 GMT). El ministro de Educación, Édouard Geffray, cifró por su parte en 400 los liceos que permanecían cerrados, algunos de ellos afectados por graves incidentes, incluidos incendios en centros de los distritos XIII y XV de París.

La respuesta del Gobierno también se ha endurecido ante la escalada de las protestas. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha anunciado que ha pedido a los fiscales que reclamen a los padres la responsabilidad civil por los daños provocados por sus hijos.

Darmanin ha cifrado además en unos 300 los policías y gendarmes heridos durante los incidentes, a los que se suman más de 60 profesores y responsables de centros educativos.

El titular de Justicia ha cargado también contra dirigentes de La Francia Insumisa (LFI), entre ellos su líder, Jean-Luc Mélenchon, a quienes acusa de contribuir a la escalada de la violencia.

Las movilizaciones comenzaron la semana pasada en la región de París y se han extendido progresivamente a otros puntos del país. Los estudiantes reclaman mejores condiciones educativas, el fin de la supresión de puestos universitarios y que se reviertan los recortes en las becas.

El Ejecutivo ha anunciado la creación de una plataforma de concertación para abordar estas demandas, pero los sindicatos estudiantiles han llamado a mantener los bloqueos de los centros educativos.

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