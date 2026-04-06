La crueldad sin límites del ministro israelí Ben Gvir: celebra la creación de corredores de la muerte y de uniformes nuevos para ahorcar palestinos

El contexto A finales de marzo, Israel aprobó la pena de muerte por ahorcamiento como única condena a aplicar a los palestinos sentenciados por delitos de sangre. El texto obliga a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada.

El gobierno de Benjamin Netanyahu ha sido criticado por su trato hacia los palestinos, especialmente tras la reintroducción de la pena de muerte por ahorcamiento para reclusos palestinos condenados por delitos de sangre. Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y miembro radical del ejecutivo, ha celebrado públicamente estas medidas, mostrando satisfacción por la construcción de "corredores de la muerte" y la creación de uniformes rojos para los condenados. Ben Gvir es conocido por sus declaraciones extremistas y acciones provocadoras, como amenazar a prisioneros palestinos y exigir ataques militares más intensos contra Hamás. Su comportamiento ha generado indignación y tensiones en la región.

Cuando creíamos que la crueldad del Gobierno de Benjamin Netanyahu había llegado a sus límites con el genocidio en Gaza y el inicio de un camino similar en Líbano, donde ya se demuelen viviendas, estábamos muy equivocados. Uno de los miembros más radicales de este ejecutivo es Itamar Ben Gvir, que no ha dudado en celebrar que ya se estén construyendo corredores de la muerte y un uniforme especial, de color rojo, para aplicar la pena de muerte a los presos palestinos.

Tal cual, celebra que cientos de palestinos van a morir en la horca, en aplicación de la ley. Recordemos que hace solo unos días, Israel recuperó la muerte por ahorcamiento como pena capital aplicable solo a los reclusos de origen palestino con delitos de sangre.

En ese momento, vimos unas imágenes lamentables. A los grandes gerifaltes de Netanyahu brindando con champán en copas de cristal para celebrar la instauración de la pena de muerte a terroristas palestinos. El texto obliga a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada encontrados culpables de ese delito, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.

Este lunes, el odio de Israel ha ido un poco más allá y lo ha hecho en voz de Ben Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de Israel.

"Ya han empezado a encargar monos rojos. Están abriendo un corredor de la muerte", ha comunicado mostrando alegría. Porque, según ha explicado, para poder dar muerte a estos terroristas de Palestina, Israel está "construyendo una instalación", "porque necesitas tener una instalación".

"Lleva unos cuantos meses, pero sí; han empezado a trabajar. Desde que se aprobó la ley de los terroristas, me dicen que los terroristas no pueden dormir por las noches. Están preocupados y tienen motivos para hacerlo", ha sentenciado este ultra. Se ha jactado de la creación de corredores de la muerte en las cárceles y de que se ha pedido ropa especial para los condenados.

Otras barbaridades del israelí Ben Gvir

Ben Gvir es uno de los miembros más radicales de todo el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. Es el ministro de Seguridad Nacional de Israel, pero también es conocido por sus declaraciones ultra y por protagonizar vídeos en los que veja gravemente a ciudadanos palestinos.

Incluso ha llegado a amenazar con ejecutar a varios prisioneros palestinos. En un vídeo publicado en internet, se ve a Ben Gvir decir que los prisioneros que aparecen bocabajo, tumbados en el suelo y maniatados, con una bandera de Israel sobre ellos, habían participado en los ataques del 7 de octubre.

El desafiante video del ministro ultra israelí Gvir frente a los arrestados de la Global Sumud Flotilla: "Son terroristas; no hay ayuda humanitaria"

Además, este ministro de Seguridad Nacional tildó a Hamás de "organización terrorista nazi" y exigió a Netanyahu retomar los ataques "a plena potencia" tras el supuesto ataque de la milicia en Rafah. Hay que recordar que el 23 de octubre Ben Gvir apareció frente a una pequeña celda de una prisión presumiendo de cómo los detenidos gazatíes se habían quedado sin los derechos más básicos en los centros de detención de Israel.

"Exhorto al primer ministro israelí a que ordene a las FDI que reanude por completo los combates en la Franja", dijo en su día poniendo el foco "en la falsa creencia de que Hamás cambiase su actitud". Ben Gvir ha realizado además diversos comentarios e incursiones en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén que han enfurecido a la comunidad musulmana.

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