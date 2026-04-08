Primero amenaza y luego recula: el fenómeno TACO debilita a Trump frente a los suyos y se convierte en una broma global

El contexto En EEUU se ha popularizado el término TACO (Trump Always Chickens Out) para describir cómo Trump da marcha atrás en sus amenazas cuando tiene enfrente las consecuencias.

Donald Trump, conocido por sus amenazas seguidas de retractaciones, anunció un acuerdo de alto el fuego con Irán tras lanzar advertencias extremas. Este comportamiento, denominado TACO ("Trump Always Chickens Out"), refleja su tendencia a retroceder después de hacer declaraciones contundentes. Ejemplos de estas tácticas incluyen la amenaza de aranceles del 100% a China, que luego retiró, y las presiones a Europa y México con gravámenes y el muro fronterizo. También hizo declaraciones expansionistas sobre Canadá y Groenlandia. En EE.UU., el "experimento Minneapolis" fue un TACO significativo, donde el ICE causó temor entre migrantes, resultando en un retroceso ante críticas. Estas acciones generan incertidumbre global.

Donald Trump apuró casi hasta el último momento, pero el martes finalmente anunció un acuerdo de alto el fuego con Irán. De nuevo reculó, tras lanzar graves amenazas como que esta noche iba a "morir toda una civilización". Se produjo así otro TACO, un acrónimo de "Trump Always Chickens Out" y que significa, básicamente, que el republicano amenaza con hacer algo y luego da marcha atrás.

Porque, aunque el farolero Trump, como los casinos y la banca, dice que siempre gana, lo cierto es que este tipo de quiebros le convierten en carne de 'meme', en una broma incluso en sus propias filas.

El ejemplo más claro de estas estrategias trumpianas, que consistirían en lanzar la máxima amenaza para conseguir los mínimos queridos, son los aranceles. Como los del 100% que anunció para China y retiró tras reunirse con Xi Jinping, que le garantizó un suministro de las codiciadas tierras raras.

Otros momentos TACO son aquellos en los que amenazó a los europeos con gravámenes a productos como el vino para lograr ventajas en el comercio. "Amenaza a todo el mundo, las bolsas caen, da un paso atrás y las bolsas suben", resumía Mario Saavedra, corresponsal diplomático, en Al Rojo Vivo.

También con los que presionó a los mexicanos ya en su primer mandato, diciendo que iba a ampliar el muro fronterizo y que iban a ser sus vecinos del sur quienes lo pagasen. "Sí, lo van a pagar, lo están pagando. Los contribuyentes estadounidenses lo están pagando absolutamente", dijo en la 'NBC'.

Trump también han producido TACOs expansionistas, como cuando dijo que Canadá sería el estado número 51 o la tan cacareada anexión de Groenlandia. "La conseguiremos de una forma u otra", aseguró el republicano antes de poner todo su empeño en Oriente Medio.

La lista se podría engordar con su ansiada cúpula defensiva dorada o el acceso total a minerales. Dentro de sus fronteras, uno de los TACOs más amargos e indigestos fue el del "experimento Minneapolis", donde el ICE sembró el terror entre la población migrante con unas actuaciones que dejaron dos muertos e importantes protestas contra la represión.

El repliegue de la policía antimigratoria ante las fuertes críticas, fue descrito por Saavedra como "un paso atrás en el gran salto adelante del proyecto MAGA de crear una América blanca". Sea por cobardía o por falta de estrategia, el caso es que Trump pasa de gallito a gallina, dejando el mundo patas arriba y sumido en una constante incertidumbre.

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