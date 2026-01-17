Trump responde e impondrá aranceles del 10% a los países europeos con tropas en Groenlandia desde el 1 de febrero

¿Qué ha dicho? Según ha anunciado el estadounidense en su red social, la tasa aumentará al 25% desde el 1 de junio para Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia y se mantendrá hasta que no se alcance un acuerdo "para la compra total" de Groenlandia.

Donald Trump sigue subiendo la apuesta en su pulso contra Europa para conseguir un acuerdo para la anexión de Groenlandia y ha anunciado que impondrá aranceles del 10% a los países europeos con tropas en Groenlandia a partir de este mes de febrero y que aumentarán al 25% en junio. Unos aranceles que seguirán vigentes hasta que no se alcance un acuerdo "para la compra total" de la isla más grande del mundo.

Así lo ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en una publicación en su red social, donde ha justificado la medida recordando que "hemos subvencionado a Dinamarca, a todos los países de la Unión Europea y a otros durante muchos años sin cobrarles aranceles ni ninguna otra forma de remuneración".

"Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca retribuya: ¡la paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto. Actualmente cuentan con dos trineos tirados por perros como protección, uno añadido recientemente. Solo Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, puede participar en este juego, ¡y con mucho éxito! Nadie tocará este sagrado pedazo de tierra, sobre todo porque la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo en general está en juego", ha sentenciado en un claro dardo al país danés.

Además el presidente de Estados Unidos se ha hecho eco de los envíos de tropas europeos y ha apuntado que "Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia con fines desconocidos". Y, en su ejercicio de egocentrismo, Trump ha acusado a estos países de que "han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible".

"Por lo tanto, es imperativo que, para proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas contundentes para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas. A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) estarán sujetos a un arancel del 10 % sobre todas las mercancías enviadas a Estados Unidos. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%", ha publicado.

Estos aranceles estarán en vigor "hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia". "Estados Unidos ha intentado realizar esta transacción durante más de 150 años. Muchos presidentes lo han intentado, y con razón, pero Dinamarca siempre se ha negado. Ahora, debido a la Cúpula Dorada y a los modernos sistemas de armas, tanto ofensivos como defensivos, la necesidad de adquirirla es especialmente importante", ha sentenciado.

Eso sí, el republicano ha señalado que EEUU "está inmediatamente abierto a negociar con Dinamarca o con cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluyendo la máxima protección, durante tantas décadas".

