La carrera de Ponle Freno vuelve a ser un éxito con la participación de más de 21.000 personas

Los detalles Todo el dinero recaudado se destinará al Hospital de Parapléjicos de Toledo.

La Carrera Ponle Freno en Madrid, con el pistoletazo de salida de Matías Prats, ha reunido a más de 21.500 corredores en una jornada solidaria por las víctimas de accidentes de tráfico. Participantes como los amigos de Mario, fallecido en un accidente, y Judith, quien sufrió un accidente hace cinco meses, han encontrado en esta carrera una razón para unirse. Familias enteras también han participado, destacando el ambiente de unidad. En su 18ª edición, Ponle Freno ha congregado a más de 400.000 corredores, destinando todo lo recaudado al Hospital de Parapléjicos de Toledo. La carrera sigue creciendo, batiendo récords de participación.

Con el pistoletazo de salida de Matías Prats se ha dado inicio a la Carrera Ponle Freno en Madrid. Más de 21.500 corredores han participado en una cita que un año más ha llenado las calles de solidaridad por las víctimas de accidentes de tráfico.

Porque detrás de cada kilómetro hay una razón por la que correr. Es el caso de los amigos de Mario: "Desgraciadamente un amigo nuestro compañero de universidad que falleció en un accidente de tráfico y estamos a tope por él".

También el de Judith: "Yo tuve un accidente de coche hace cinco meses y me ha gustado mucho ver a la gente unida por esta causa".

A la carrera también se va en familia: "Dijimos de correr toda la familia junta y yo estoy embarazada así que yo voy a andar".

Más de 21.500 personas han asistido en el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. "Ponle Freno no para de crecer. No tiene techo. Estamos en la carrera de Madrid y va a volver a batir récord", ha explicado Manu Sánchez, embajador de Ponle Freno y presentador de Antena 3.

Matías Prats ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida. Pero antes se ha guardado un minuto de silencio en honor a las víctimas de Urda.

Sergio Salinero ha sido el primero en recorrer los 10 kilómetros: "Aparte de la victoria, muy contento de contribuir por la causa". Y Katia Mazarías la primera mujer: "He pensado en muchas personas y ya no solo en mi gente, sino la gente de los trenes o coches".

En sus 18 años de historia Ponle Freno ha convocado a más de 400.000 corredores. Todo el dinero recaudado se va a destinar al Hospital de Parapléjicos de Toledo.

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