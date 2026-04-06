Un permiso de la Guardia Revolucionaria, un peaje y ni un vínculo con EEUU o Israel: los requisitos cumplidos por los barcos que cruzan Ormuz

El contexto El pasado sábado, Irán anunció que los buques con ayuda humanitaria y bienes de primera necesidad podrían empezar a pasar por el estrecho de Ormuz. Para el resto, las cosas cambian y desde el 1 de marzo solo 221 cargueros han cruzado. Antes de la guerra lo hacían unos 4.000 al mes.

En un contexto de tensión en Oriente Medio, con Estados Unidos e Israel bombardeando Teherán y Donald Trump alardeando de poder tomar Irán en 24 horas, el estrecho de Ormuz se convierte en un punto crucial. Aunque el paso de buques está bloqueado, Irán permite a barcos que transportan suministros básicos y ayuda humanitaria cruzar, tras un acuerdo reciente. Hasta ahora, 221 buques han logrado pasar, la mayoría de países no hostiles a Irán, como China e India. Para cruzar, los barcos deben solicitar un permiso a la Guardia Revolucionaria iraní, demostrar no tener vínculos con EE.UU. o Israel, y pagar un peaje de un euro por barril. Unos 400 barcos esperan actualmente la aprobación para transitar por Ormuz.

Quedan menos de 30 horas para que se cumpla la fecha límite del ultimátum lanzado por Trump para respetar las infraestructuras claves energéticas de Irán, pero Estados Unidos e Israel no han parado de lanzar bombas contra Teherán. Además, este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, ha alardeado de que podría tomar Irán mañana mismo y en solo 24 horas. En este contexto de guerra en Oriente Medio, nos centramos en el bloqueado estrecho de Ormuz, por el que ya han conseguido pasar más de 220 buques.

La pregunta clave es: ¿qué están haciendo estos barcos para poder cruzar Ormuz? Hay que recordar que los navieros que transportan suministros básicos y ayuda humanitaria hasta los puertos iraníes sí tienen permitido transitar, sin problemas o riesgo de ataques, el estrecho de Ormuz. Todo gracias al acuerdo alcanzado este pasado fin de semana.

Porque el pasado sábado, Irán anunció que "los buques que transporten bienes de primera necesidad y ayuda humanitaria han recibido permiso para cruzar el estrecho de Ormuz hacia puertos iraníes o puertos del mar de Omán". Así lo dijo el portavoz oficial de la Guardia Revolucionaria iraní, y es este cuerpo el que controla quién cruza y quién no, emitiendo permisos y cobrando peajes. Son tarifas que parten de un dólar por barril de petróleo, que se deben pagar en yuanes chinos o en criptomonedas.

Pero, ¿qué pasa con el resto de cargueros? Desde el 1 de marzo, solo 221 buques han conseguido cruzar Ormuz y eso que, de forma habitual y antes de la guerra, eran unos 4.000 cargueros los que pasaban en solo un mes.

Son 221 barcos, pero la mayoría con banderas de países considerados no hostiles con Irán, como lo son: China, India, Pakistán, Irak, Japón, Tailandia o Turquía. Aunque también han podido usar este paso clave a nivel internacional, cargueros con banderas de Grecia y de Francia. Porque hay constancia de que al menos un carguero francés ha cruzado el estrecho de Ormuz en las últimas horas de este lunes.

Los requisitos para cruzar Ormuz

Para poder volver a usar el estrecho de Ormuz, esos 221 cargueros han tenido que cumplir unos requisitos impuestos por Irán. Porque necesitan un pase y la decisión de otorgar ese permiso de tránsito a un buque recae exclusivamente sobre la Guardia Revolucionaria iraní. Tienen el control de facto del estrecho.

Así, el barco que quiera cruzar primero tiene que solicitar el permiso e informar a Irán de la bandera que lleva, quién es el propietario, cuál es su carga, quiénes forman la tripulación y cuál es su destino. Lo más importante es probar que no tienen ningún vínculo con EEUU e Israel.

Además, han implantado una novedad: una vez se tiene el pase de tránsito, Irán pide que se pague un peaje de un euro por barril. Es una tasa de última hora, que no existía antes de la guerra y que podría tener una consecuencia clara: encarecer el petróleo un 1%.

El proceso para conseguir vía libre en Ormuz tiene cuatro pasos. Primero, el buque tiene que contactar con una empresa intermediaria y vinculada a la Guardia Revolucionaria. Es entonces cuando se dan los datos antes explicados, que sería el paso dos.

Toda esa información se verifica en el paso tres para asegurar que no existe un vínculo con Estados Unidos o Israel. A partir de ahí, ya en la fase cuatro, Irán establece una clasificación de países del uno al cinco, de menos a más posibilidades para pasar por el estrecho. Aquellos países a los que considera "amigos" tienen siempre mejores condiciones.

Ahora mismo, unos 400 barcos estarían a la espera de esa aprobación iraní para cruzar el estrecho de Ormuz.

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