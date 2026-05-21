Soraya Rodríguez, secretaria de Estado con Zapatero: "El dinero, al menos durante un tiempo, le importó muy poco"

Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación Internacional durante el Gobierno de Zapatero, comparte en Más Vale Tarde su conocimiento del expresidente y explica que, cuando estaba en el Parlamento Europeo, ya denunciaron el rescate de Plus Ultra.

Más Vale Tarde habla con Soraya Rodríguez, secretaria de Estado de Cooperación Internacional durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La también exportavoz del PSOE en el Congreso señala que, a pesar de los rumores que vinculaban a Zapatero con Plus Ultra, le "sorprendió inmensamente la profundidad y la gravedad del auto de imputación".

Rodríguez ha conocido a Zapatero, indica, desde que eran "prácticamente críos" veinteañeros y asegura que, a parte de sus "tremendas diferencias políticas", no le cuadra la naturaleza del expresidente con estas acusaciones: "El dinero, al menos durante un tiempo, a Zapatero le importó muy poco", afirma.

Tras leer el auto contra Zapatero, opina que las acusaciones contra él "son de enorme gravedad" y "hay indicios que son muy sólidos". Además, apunta que cuando estaba en la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo la pasada legislatura "denunciamos el rescate de Plus Ultra, porque efectivamente no era una empresa estratégica".

"Y si me permitís, ni tan siquiera era una empresa, porque era una empresa instrumental para blanquear dinero en todo el entramado de negocios que tenían determinadas personas", sostiene Rodríguez, que añade: "Leyendo el auto veo cosas que son idénticas a las que dijimos".

También asegura no comprender la vinculación de Zapatero con el régimen chavista, en su opinión un "régimen terrible". "Eso tampoco me cuadraba con el Zapatero que yo conocí, que era un hombre defensor de los derechos humanos y de las libertades", apunta.

Si bien considera que "ni los medios, ni la sociedad, ni la oposición puede condenar a alguien por un auto de imputación", también afirma que "el Partido Socialista debe ser muy serio y estar a la altura de la gravedad de esta situación. Y para defender la presunción de inocencia, lo primero que tiene que hacer es ser respetuoso con la justicia de verdad".

Para Rodríguez, "el Gobierno tiene un problema serio con este auto de imputación y con lo que se verá cuando se abra el sumario", ya que sostiene que "el rescate de Plus Ultra fue ilegal y es evidente que la SEPI debía saberlo".

Después de tantos años conociendo a Zapatero, a la exportavoz parlamentaria del PSOE le sorprende que Zapatero metiera a sus hijas en este entramado: "Él adora a sus hijas. Es un padrazo y los padres, aunque nuestros hijos tengan 30 y 40 años, solo queremos protegerles y que no se metan en líos. Eso me trae loca. No lo entiendo", señala.

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