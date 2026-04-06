Irán afirma que no negociará con EEUU bajo los ultimátums y "amenazas de crímenes" de Trump

Partidarios del gobierno sostienen fotografías del ayatolá Mojtaba Khamenei durante una manifestación en las calles de Teherán.

El contexto Este anuncio se produce en medio de las especulaciones acerca de conversaciones para cerrar un posible alto el fuego durante 45 días. "La negociación no es en absoluto compatible con crímenes de guerra", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

Irán ha rechazado negociar con Estados Unidos bajo los ultimátums del presidente Donald Trump, en medio de especulaciones sobre un posible alto el fuego de 45 días en el conflicto. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que un alto el fuego solo serviría para reagruparse y rearmarse, mientras que Trump amenazó con atacar infraestructuras iraníes si no se desbloquea el Estrecho de Ormuz. Según Axios, EE.UU., Irán y mediadores regionales discuten un alto el fuego, con condiciones como la reapertura del estrecho y la gestión del uranio iraní. Irán busca extender su control sobre el estrecho y planea imponer peajes a los buques.

Irán ha afirmado este lunes que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums del presidente estadounidense, Donald Trump, un anuncio que se produce en medio de las especulaciones acerca de conversaciones para cerrar un posible alto el fuego en el conflicto durante 45 días.

"La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra", ha dicho en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático ha afirmado que un alto el fuego "significa una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen" al ser preguntado por las supuestas negociaciones para ello. "Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá", ha dicho.

Trump amenazó ayer de nuevo a Irán con desatar "el infierno cuando venza el ultimátum que dio a la República Islámica para desbloquear Ormuz a las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles) cuando atacará infraestructuras energéticas y puentes.

Al mismo tiempo, el republicano aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo. Según el medio estadounidense Axios, Estados Unidos, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El medio, que cita cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de las conversaciones, señala que las negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos, así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

Las fuentes señalaron que los mediadores consideran que la reapertura total del estrecho de Ormuz y una solución para el uranio altamente enriquecido de Irán -ya sea mediante su extracción del país o su dilución- son condiciones indispensables para alcanzar el acuerdo.

Irán por el momento mantiene que quiere extender el control del estrecho más allá de la guerra y está preparando una ley para imponer un sistema de pago de peajes a los buques que quieran cruzar el estrecho.