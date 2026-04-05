La escasez de petróleo afecta a Europa: Italia restringe el repostaje de vuelos comerciales debido a la "disponibilidad limitada" de queroseno

Los detalles Los aeropuertos italianos de Milán Linate, Venecia Marco Polo, Bolonia y Treviso, todos en el norte del país, aplicarán hasta el 9 de abril restricciones en el suministro de combustible y avisan de posibles cambios operativos.

La guerra en Irán ha impactado en el precio del combustible desde su inicio, y tras cinco semanas, la escasez de queroseno afecta a países europeos como Italia. Aeropuertos en el norte de Italia, como Milán Linate y Venecia, han restringido el suministro de combustible hasta el 9 de abril, priorizando vuelos médicos y gubernamentales. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, busca acuerdos energéticos en el Golfo, dada la dependencia de Italia de esta región para el suministro de petróleo. En el Reino Unido, el aeropuerto de Heathrow enfrenta un riesgo de escasez de combustible, y Ryanair podría cancelar hasta el 10% de sus vuelos.

El precio del combustible se ha visto afectado por la guerra en Irán desde prácticamente el día uno, pero tras cinco semanas de conflicto, la escasez de queroseno está empezando a afectar a países europeos como Italia, quien ya ha restringido el repostaje de combustible para vuelos en varios de sus aeropuertos.

Concretamente los aeropuertos italianos de Milán Linate, Venecia Marco Polo, Bolonia y Treviso, todos en el norte del país, aplicarán hasta el 9 de abril restricciones en el suministro de combustible para vuelos comerciales debido a la "disponibilidad limitada" por parte de la operadora Air BP Italia.

El queroseno de aviación (principalmente Jet A-1) es un combustible de hidrocarburos altamente refinado, utilizado en motores de turbina (aviones comerciales) y militares (JP-8) por su alta densidad energética, punto de congelación extremadamente bajo y seguridad a altas temperaturas. Es más seguro y eficiente que la gasolina, evitando la congelación a grandes alturas y reduciendo riesgos de incendio

La situación se ha dado a conocer tras la emisión de varios avisos oficiales a navegantes (NOTAM), en los que se advierte a las aerolíneas de que el repostaje para los operadores vinculados contractualmente a Air BP Italia está sujeto a limitaciones. Eso sí, se ha especificado que durante este periodo de tiempo se dará prioridad a los vuelos médicos y gubernamentales y a los vuelos de más de tres horas de duración, mientras que otros vuelos podrían sufrir interrupciones y cambios operativos.

La noticia ha pillado a Giorgia Meloni de gira por los países del Golfo. La primera ministra italiana ha viajado en busca de pactos energéticos para su país. Y, desde Doha, ha destacado la importancia de estos países en su suministro de combustible: "Basta con considerar que solo Qatar, cubre el 10% de las necesidades de gas de Italia, y la región del Golfo en su conjunto abastece a nuestro país con alrededor del 15% de sus necesidades totales de petróleo".

"Si la situación empeora, podríamos acabar sin todo el suministro energético que necesitamos, incluso en Italia", ha advertido.

No solo Italia

Pese a que Italia ha sido el primer país europeo en tomar medidas restrictivas con el petróleo, no es el único que se está viendo afectado. Las reservas de combustible para aviones en el Reino Unido son incluso menores que en Italia y el queroseno se le acabaría el próximo julio.

El aeropuerto británico de Heathrow, en Londres, es el principal aeropuerto de Europa con mayor riesgo de escasez de combustible. Un aeropuerto que alberga 1.300 vuelos diarios.

Por su parte, Ryanair, la mayor compañía de bajo coste de Europa, estudia cancelar hasta el 10% de sus vuelos debido a la escasez de combustible. "Nos enfrentamos a un escenario desconocido y probablemente tengamos que cancelar entre un 5% y un 10% de los vuelos durante mayo, junio y julio", ha afirmado Michael O'Leary, director ejecutivo de la compañía.

La cancelación es la última medida y ya la están aplicando aerolíneas desde Asia hasta Norteamérica. En Estados Unidos, los vuelos entre Los Ángeles y Anchorage se han eliminado después que el precio del queroseno se haya duplicado.

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