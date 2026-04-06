Trump se ríe del mundo: dice que no le preocupan los crímenes de guerra en Irán por ser "animales" y carga otra vez contra la OTAN

¿Por qué es importante? El presidente de EEUU ha prometido que si Teherán no pacta un acuerdo antes del martes por la noche atacará centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras de uso básico para la población civil, algo prohibido por el derecho internacional.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha declarado este lunes que no le preocupa amenazar a Irán con perpetrar crímenes de guerra en su territorio "porque son animales". "No me preocupan las cuestiones sobre los ataques a la infraestructura civil", ha asegurado el republicano durante el acto anual en los jardines de la residencia presidencial para celebrar la Pascua, en el que ha vuelto a cargar contra la OTAN.

El mandatario ha prometido que si Teherán no pacta un acuerdo antes del martes por la noche atacará centrales eléctricas, puentes y otras infraestructuras de uso básico para la población civil, algo prohibido por el derecho internacional. Preguntado al respecto, ha reaccionado de forma brusca: "Lo que es un crimen de guerra es permitir que un país enfermo con un liderazgo demente tenga un arma nuclear. Eso es un crimen de guerra". Ha sido en ese momento cuando ha agregado que "son animales", según ha informado Reuters.

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que algunos de sus predecesores en el cargo lo han felicitado por su posición "de manera no oficial". "No tienen la valentía de decirlo, [pero] esos presidentes me están dando la razón". No es la primera vez que presume de que alguno de sus predecesores —a los que no identifica— le han dado la razón en privado sobre su decisión de lanzar una guerra que la gran mayoría de la opinión pública estadounidense rechaza. Sin embargo, cuando los periodistas les han preguntado, los demócratas Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden y el republicano George W. Bush han negado haber hablado con Trump.

Y vuelve a amenazar con abandonar la OTAN

Trump ha asegurado también este lunes que la OTAN "debería avergonzarse de sí misma" y ha vuelto a insinuar la idea de que EEUU podría abandonar la Alianza Atlántica. "Vais a verlo muy pronto. La OTAN no ha estado a la altura, la OTAN debería avergonzarse de sí misma", ha dicho al ser preguntado sobre si aún está pensando en retirar a su país de la organización, según ha apuntado EFE.

El presidente, que a lo largo de sus dos mandatos ha criticado duramente a la OTAN, ha insinuado varias veces en las últimas semanas que Washington se desentenderá de la mayor Alianza militar del globo por la falta de apoyo de los socios europeos —varios de los cuales han cerrado espacio aéreo y bases a operativos militares para atacar Irán— en la operación Furia Épica, iniciada por EEUU e Israel el pasado 28 de febrero.

El magnate neoyorquino incluso aseguró la semana pasada que las relaciones de EEUU ahora mismo son mejores con China, considerado el gran rival geoestratégico de Washington, que con la OTAN. Trump afirmó que si alguna vez hay una guerra entre las dos mayores potencias mundiales, "la OTAN no estará ahí".

El republicano ha instado a su vez a sus aliados asiáticos y europeos a solventar el cierre parcial del estrecho de Ormuz —por donde pasa buena parte del petróleo y gas que se exporta globalmente— que ha estado implementando Teherán en respuesta a Furia Épica. Aunque el mandatario se ha contradicho varias veces acerca de Ormuz —la semana pasada dijo que el estrecho se "abrirá de forma natural" cuando termine la guerra—, ha subrayado que Irán tiene hasta mañana a las 20.00 hora de Washington para reabrir el paso marítimo.

Al menos trece militares estadounidenses han muerto en los ataques iraníes a países de Oriente Medio donde Washington mantiene bases y embajadas. Aunque las autoridades de Irán no han ofrecido un balance oficial de muertos en lo que va de guerra, HRANA ha notificado más de 3.400 fallecidos, entre ellos más de 1.500 civiles.

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