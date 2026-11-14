"Esto es un milagro": las autoridades de Misisipi celebran el rescate completo de los pasajeros tras el choque de un buque y un crucero en Misisipi

El contexto Un crucero ha chocado contra un buque en el puerto de Nueva Orleans y 180 personas han tenido que ser rescatadas tras el incidente.

Un crucero fluvial y un buque cisterna chocaron en el puerto de Nueva Orleans, Estados Unidos, sin dejar víctimas mortales gracias a la rápida intervención de las autoridades. El incidente ocurrió cuando el buque cisterna Atlantic Asphalt perdió el control y colisionó con el crucero atracado, lo que provocó que muchas de las 180 personas a bordo saltaran al agua o fueran rescatadas por los servicios de emergencias. Solo 32 personas, en su mayoría de edad avanzada, fueron hospitalizadas. La Guardia Costera desplegó recursos de respuesta inmediata, lo que permitió evitar pérdidas humanas. El gobernador de Misisipi calificó el rescate como un "milagro".

Un crucero y un buque han chocado este viernes en el puerto de Nueva Orleans, en Estados Unidos, en un incidente que se ha saldado sin fallecidos tras la rápida actuación de las autoridades en el rescate de las 180 personas que se encontraban en ambas embarcaciones.

Algunos de los pasajeros se percataron en directo de como el buque se acercaba al crucero. El resultado fue una impresionante colisión de un buque cisterna de 160 metros de largo y 15.000 toneladas con un crucero fluvial, la mitad de grande, en el río Misisipi en Nueva Orleans.

"El crucero estaba atracado en el puerto de Nueva Orleans cuando un buque cisterna llamado Atlantic Asphalt perdió el control y colisionó con él", ha explicado la alcaldesa Helena Moreno.

Inmediatamente, muchas de las 180 personas que ocupaban el barco saltan al agua y otros desembarcan poco a poco con la ayuda de los servicios de emergencias mientras el gigante se hunde.

"Esto es un milagro. Un verdadero milagro en el Misisipi. Si pensamos en la cantidad de personas que iban en ese crucero y en cómo pudimos rescatarlas, sacarlas del agua, por si acaso, ya saben, el río Misisipi no es un estanque tranquilo, ¿verdad?", ha apuntado el gobernador de Misisipi, Jeff Landry.

Tan solo 32 personas de las casi 200 han sido hospitalizadas, muchas de ellas de elevada edad. La Guardia Costera movilizó de inmediato recursos de respuesta, incluyendo lanchas, patrulleras y helicópteros, para colaborar en las operaciones de búsqueda y rescate. Y gracias a esa rápida operación, no hubo que lamentar ningún fallecido.

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