Pedro Rodríguez: "Reagan aprendió de política trabajando en el sindicato de actores y Trump gracias a la televisión"

El contexto El profesor en Relaciones Internacionales sostiene que el presidente "sabe que existe el llamado 'minuto de oro': "Sabe que no hay repeticiones ni segundas oportunidades delante de una cámara en directo". Motivo por el que ha aprovechado estos intentos fallidos como campaña a su favor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enfrentado un nuevo intento de asesinato durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington. Un hombre armado intentó ingresar al evento en el hotel Hilton, lo que llevó a la evacuación inmediata de Trump. El profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, analizó el incidente en laSexta, comparando la situación con el ataque sufrido por Ronald Reagan en 1981 en el mismo lugar. Rodríguez destacó que Trump ha aprendido a manejar la política a través de la televisión, aprovechando cada "minuto de oro" para reforzar su imagen, como lo hizo en Pensilvania tras otro intento de asesinato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sufrido un nuevo intento de asesinato tras los ataques de Pensilvania y Florida. En esta ocasión ha ocurrido en Washington, en la cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada en el hotel Hilton, donde un hombre armado intentó entrar armado al evento.

El profesor en Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, ha analizado lo ocurrido en el mencionado hotel, de donde el republicano ha sido inmediatamente evacuado. Por su parte, el experto ha hecho una comparativa entre la sabiduría en materia política de Ronald Reagan, que fue atacado en 1981 en el mismo lugar que el actual presidente, y Trump.

"Ronald Reagan decía que aprendió todo lo que sabía de política siendo líder del sindicato de actores en Hollywood y teniendo que negociar con los estudios", ha explicado Rodríguez.

Así, ha añadido que por otro lado, el mandatario republicano "ha aprendido todo lo que sabe de política en televisión y sabe que existe una cosa llamada 'minuto de oro": "Sabe que no hay repeticiones ni segundas oportunidades delante de una cámara en directo".

"La forma en la que actuó en Pensilvania, de manera desafiante, elevando el puño y gritando 'no rendirse' convirtió aquel intento fallido de asesinato en un acto muy poderoso de su campaña a su favor", ha añadido el profesor en Relaciones Internacionales, recordando que hace menos de dos años, el 15 de julio de 2024, un francotirador alcanzó en la oreja a Trump en un acto de campaña en Butler. En el tiroteo falleció uno de los asistentes al acto y otros dos resultaron gravemente heridos.

Minutos después del intento de asesinato fallido, el magnate ha expresado que nunca le dijeron "que esta era una profesión tan peligrosa": "Si Marco Rubio me lo llega a decir quizá habría pasado de esto". "No cambia el hecho de que esto me pase a mí. Es algo impactante. Estaba sentado con la primera dama y escuché un ruido. Pensé que era una bandeja que se había caído. Venía de lejos, no se alcanzo mi área de ningún modo", ha comentado Trump en rueda de prensa.

Tras este nuevo ataque al estadounidense y sus llamativas reacciones en otras ocasiones, Pedro Rodríguez ha expuesto que en este momento "estamos viendo exactamente lo mismo" que lo que vimos en Pensilvamnia y Florida. Es decir, " el presidente no desaprovecha su minuto de oro".

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