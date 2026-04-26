Aimar Bretos desvela cómo será su programa: "Queremos que el matiz no sea una cosa accesoria, sino el tesoro de la conversación"

Los detalles El periodista ha comentado algunos detalles del enfoque que tendrá La Noche de Aimar y ha señalado que sus primeros invitados son José Sacristán y Juan Diego Botto.

La Noche de Aimar se estrena este próximo miércoles a las 23:00 horas en laSexta. Pero en laSexta Xplica, el periodista ha dado unas pequeñas pinceladas de cómo será su programa.

"Queremos bajarle un poco el volumen al día a día, a esta la gresca que estamos y crear las condiciones para empezar escucharnos con calma. Tenemos una vocación de escucha de calidad", ha explicado a José Yélamo.

Aimar Bretos ha señalado que "vamos a tener conversaciones con gente muy interesante· "Gente que los espectadores ya conocen pero que tienen muchas derivadas de ellos que todavía tienen que conocer y otras personas que, por su profesión o por lo que sea, son increíbles y que hay que conocerlas con tiempo y con calma, dejándolas hablar y que sus historias respiren".

"Que el matiz no sea una cosa accesoria, sino que sea el tesoro de la conversación", ha proseguido el periodista, añadiendo que no hay intención de que "sea un programa atravesado por la actualidad, pero tampoco vamos a intentar evadirla".

Además, ha confirmado que los primeros invitados son José Sacristán y Juan Diego Botto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.