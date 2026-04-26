Los detalles de una evacuación "hermosa de ver": desde Vance siendo el primero en salir a Rubio escondido bajo una mesa

Los detalles El vicepresidente fue el primero en ser desalojado por un guardia que lo sacó de la sala mientras Trump y Melania se escondían de una mesa y los agentes formaban un círculo a su alrededor.

Durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un tiroteo provocó la rápida evacuación de los miembros de la Administración Trump, destacando el eficiente accionar del equipo de seguridad. J.D. Vance fue el primero en ser escoltado fuera, mientras Donald Trump calificó la operación como "muy hermosa de ver". El caos se desató cuando se escucharon disparos, sorprendiendo a los asistentes. Melania Trump mostró su miedo al percatarse del ruido. En solo ocho segundos, el presidente y la primera dama fueron protegidos bajo la mesa y evacuados. Marco Rubio y otros funcionarios se escondieron mientras los agentes escoltaban a Robert Kennedy Jr. y Pete Hegseth. La actuación del Servicio Secreto fue elogiada por Trump por su "valentía".

El momento de la evacuación de todos los miembros de la Administración Trump instantes después del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca deja varios detalles de cómo actuó el equipo de seguridad, empezando por el rápido desalojo de J.D. Vance, el primero en ser escoltado fuera de la sala en una operación que Donald Trumpha calificado como algo "muy hermoso de ver".

Porque la situación pilló de imprevisto a los asistentes. En pleno juego con un famoso mentalista, se escuchan lo que parecen tiros. La primera que se percata del ruido es Melania Trump, cuya cara no puede esconder el miedo de escuchar los disparos.

Rápidamente el caos inundó el salón de actos del Hotel Washington Hilton y en solo ocho segundos empieza la evacuación de la mesa principal. El presidente y la primera dama se escondían debajo de la mesa mientras varios miembros del cuerpo de seguridad los rodean y los sacan del escenario principal.

Un instante histórico captado desde diferentes ángulos. Desde una cámara lateral, se puede ver cómo Trump vuelve a agacharse justo antes del salir temiendo un disparo. Ahora bien, el primero en ser evacuado fue J.D. Vance. Un guardia lo cogió de la espalda y lo arrastró hasta sacarlo de plano.

Entre la multitud también hay más miembros de la administración Trump. Marco Rubio, secretario de Estado, tuvo que esconderse debajo de la mesa mientras le daban instrucciones de cómo salir.

Mientras tanto, el desconcierto se ha apoderaba de la sala. Un ir y venir de agentes entrando y saliendo del salón. Mientras acompañan a miembros del Gobierno republicano, el resto de asistentes graban el momento.

Los agentes también escoltaron a Robert Kennedy Jr y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, mientras ellos parecían desorientados ante la situación. A su salida, todos les repiten la misma pregunta: "¿El presidente va a volver a la cena?". Pero nadie se atreve a responder.

Una rápida actuación de los agentes del Servicio Secreto que Donald Trump ha alabado. Primero por su "valentía", aunque también ha afirmado que fue algo "muy hermoso de ver".

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