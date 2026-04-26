Trump, tras sufrir su tercer intento de asesinato en menos de dos años: "Ser presidente es una profesión peligrosa"

¿Qué ha dicho? El republicano ha hablado de lo sucedido en el hotel Hilton durante la cena de corresponsables y ha definido al asaltante como "un loco": "Estaba muy lejos, no estaba ni cerca de traspasar las puertas del salón".

Donald Trump ha enfrentado un nuevo intento de asesinato durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, en el hotel Hilton. Un hombre armado intentó ingresar al evento, pero fue interceptado por el Servicio Secreto, que actuó rápidamente. Trump, quien estaba lejos del atacante, elogió la actuación del Servicio Secreto y confirmó que un agente resultó herido, pero se salvó gracias a un chaleco antibalas. Se escucharon tres detonaciones, y los asistentes fueron evacuados con rapidez. El atacante, armado con una escopeta, está hospitalizado bajo vigilancia. Rivales políticos como Nancy Pelosi condenaron la violencia y mostraron su apoyo a Trump.

Donald Trump ha sufrido un nuevo intento de asesinato. Un nuevo atentado contra su vida después de los de Pensilvania y Florida. En esta ocasión ha sido en Washington, en la cena de corresponsables de la Casa Blanca celebrada en el hotel Hilton, después de que un hombre armado intentase entrar armado al evento. "Nunca me dijeron que esta era una profesión tan peligrosa. Si Marco Rubio me lo llega a decir quizá habría pasado de esto", ha expuesto el presidente.

"No cambia el hecho de que esto me pase a mí. Es algo impactante. Estaba sentado con la primera dama y escuché un ruido. Pensé que era una bandeja que se había caído. Venía de lejos, no se alcanzo mi área de ningún modo", ha comentado Trump en rueda de prensa.

Y es que ha insistido en la distancia que les separaba a él de su atacante: "Estaba muy lejos. No estaba de ningún modo cerca de traspasar las puertas del salón, que además estaba sellado".

En ese sentido, ha definido al asaltante como "un loco" y ha alabado la actuación del Servicio Secreto, del que dice que actuó de manera "muy rápida" y mejor que en Pensilvania, cuando un francotirador le hirió en julio de 2024.

"El hombre fue interceptado por algunos miembros muy valientes del Servicio Secreto, que actuaron con mucha rapidez", ha afirmado un Trump que confirma que uno de los agentes "resultó herido de bala": "Se salvó gracias a un chaleco antibalas de excelente calidad. Le dispararon a quemarropa, con un arma muy potente. He hablado con él y se encuentra muy bien".

Se escucharon tres detonaciones

Según cuenta EFE, se escucharon hasta tres detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y Melania Trump, la primera dama.

Mientras el resto de invitados se refugió debajo de las mesas, el Servicio Secreto evacuó de manera rápida tanto a Trump como al resto de miembros del Gobierno allí presentes. Tras unos minutos de incertidumbre, se informó a los asistentes que era seguro abandonar el lugar.

Era la primera vez que Trump asistía a esta cena de corresponsales como presidente, en un evento anual que se organizan los periodistas que cubren la información de la Casa Blanca para celebrar la libertad de prensa. En su primer mandato, el republicano boicoteó el evento en una muestra más de su tensa relación con los medios.

Jeanine Pirro, fiscal general del Distrito de Columbia, ha señalado en una rueda de prensa posterior que el atacante ingresó en el perímetro de seguridad armado con una escopeta y que está "vivo", hospitalizado y bajo vigilancia.

Rivales políticos como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, o la veterana congresista demócrata, Nancy Pelosi, han mostrado su apoyo a Trump y condenaron la violencia en sus redes sociales.

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