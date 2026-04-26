Colegios como refugios y aulas como dormitorios: Israel intensifica sus ataques contra Líbano

Un edificio dañado por un ataque israelí, en medio de un alto el fuego temporal entre Líbano e Israel, en la localidad libanesa de Tiro.

Los detalles Narman Al-Shreem, una mujer desplazada, señala tras una jornada que se ha saldado con siete muertos, que lo que les está ocurriendo a estos vecinos "es algo que te mata": "Es como sacar a un pez del agua. Tu hogar es tu país. Allí viviste. Allí criaste a tu familia. Allí está toda tu vida".

Las calles de Beirut, Líbano, enfrentan días de terror debido a los bombardeos israelíes en el sur del país. Según el Ministerio de Salud, siete personas han muerto y 24 están heridas, incluidos tres niños. Un colegio se ha convertido en refugio para ciudadanos que buscan protección, albergando a más de 300 personas, aunque su capacidad es para 200. Las condiciones son precarias, con solo cuatro baños y un área para cocinar. Narman Al-Shreem, desplazada, describe la situación como desgarradora. En Tel Aviv, cientos protestaron contra el líder israelí, Benjamin Netanyahu, pidiendo el fin de la violencia. Hizbulá respondió con ataques a las FDI en Taybeh, Líbano.

Las calles de Beirut, en Líbano, viven auténticos días de terror. Israelcontinúa bombardeando el sur libanés y según el Ministerio de Salud, en las últimas horas han muerto siete personas debido a los ataques aéreos y 24 están heridas, incluídos tres niños.

Uno de los pocos edificios que quedan en pie en la zona, un colegio, es ahora un nuevo refugio. Desde que comenzó la ofensiva, los ciudadanos buscan protegerse en cualquier lugar y tal y como afirma Hussein Shreim, el director del mencionado refugio "el edificio debería haber albergado un máximo de unas 200 personas, pero hay unas 300": "En ocasiones, llegó a haber 400".

En lo que queda de estas instalaciones, hay cuatro baños para esos cientos de personas, instalaciones donde cocinan para todos, cuando hay algo que llevarse a la boca. Asimismo, duermen juntos en un patio.

Narman Al-Shreem, una mujer desplazada, confiesa que lo que les está ocurriendo a estos vecinos "es algo que te mata": "Es como sacar a un pez del agua. Tu hogar es tu país. Allí viviste. Allí criaste a tu familia. Allí está toda tu vida".

Cerca de ahí, entre los escombros de los edificios destruidos, hay tiendas de campaña que albergan a más familias obligadas a huir. Por este motivo, durante la madrugada de este domingo, cientos de israelíes se manifestaban en Tel Aviv contra el líder israelí, Benjamin Nethanyahu. En esta protesta, manifstantes han pedido que pare una masacre que está arrasando con el pueblo libanés.

A su vez, Hizbulá emitió dos declaraciones sobre los recientes ataques contra las FDI en respuesta a las operaciones israelíes de alto el fuego. En ellas, firmaron que atacaron a soldados israelíes en la ciudad de Taybeh, sur de Líbano, con un dron FPV, lo que supuestamente resultó en bajas. Un segundo dron apuntó luego a un equipo de evacuación que llegaba al lugar.

Por su parte, el Ejército de Israel instó este domingo a evacuar "de inmediato" varias localidades del sur de Líbano ante ataques inminentes, tras la orden anoche del primer ministro de golpear "con contundencia" al grupo chií Hizbulá.

El comunicado, publicado por el portavoz militar israelí en lengua árabe, menciona específicamente a los habitantes de Mifdun, Shukine, Yahmur, Arnun, Zuat Al Sharqiya, Zuat Al Garbiya y Kafr Tabnit, a quienes ordena "abandonar sus viviendas de manera inmediata y mantenerse a una distancia mínima de 1.000 metros" del área señalada.

Según la nota del Ejército israelí, la medida responde a "violaciones del alto el fuego" por parte de Hizbulá, lo que "le obliga a llevar a cabo acciones contundentes" contra sus posiciones, en línea con la orden dada este sábado por Netanyahu.

Según las autoridades sanitarias de Líbano, al menos 2.491 personas han muerto y otras 7.719 han resultado heridas en ese país por ataques de Israel desde que Hizbulá volviera a lanzar proyectiles contra el Estado hebreo a partir del 2 de marzo, en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán emprendidos a finales de febrero.

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