Agradecimientos y la promesa de una investigación exhaustiva: las palabras de las autoridades tras el intento de atentado a Trump

Los detalles Hasta cuatro representantes públicos han comparecido en una rueda de prensa en la que han dado los primeros datos sobre el asalto y el atacante. Además, han prometido una investigación exhaustiva.

Horas después de un intento fallido de asesinato en Washington, se revelaron detalles del ataque. Un hombre armado atravesó un punto de control del servicio secreto en un hotel antes de ser detenido. Sin antecedentes, se alojaba en el hotel y será acusado de uso de arma de fuego durante un crimen violento y asalto armado a un agente federal. En una rueda de prensa, representantes expresaron orgullo y agradecimiento a los equipos de seguridad por su rápida respuesta. Aunque faltan detalles sobre cómo el sospechoso llegó tan cerca, las autoridades prometen una investigación exhaustiva.

"Apenas unas horas después del fallido intento de asesinato, empezábamos a conocer los detalles del ataque a Trump. Alas 20:36 horas, un hombre armado ha pasado corriendo a través de un punto de control del servicio secreto en la recepción del hotel. Los agentes han parado al sospechoso", ha informado la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, después del intento de magnicidio frustrado contra el presidente de Estados Unidos de este sábado.

Además, también se han difundido las primeras informaciones sobre el detenido: no tenía antecedentes, se alojaba en el hotel e iba fuertemente armado. Además, de momento, será acusado de dos cargos: uso de arma de fuego durante crimen con violencia y asalto armado a un agente federal.

Así, hasta cuatro representantes públicos estadounidenses han comparecido en una rueda de prensa en la que han predominado las muestras de orgullo y agradecimiento a los equipos de seguridad. "Estamos muy agradecidos a los miembros de las fuerzas de seguridad", ha manifestado la alcaldesa de Washington.

En la misma línea, Darren Cox, asistente del director del FBI, ha defendido que "el pueblo americano debería estar orgulloso de su rápida respuesta y sus acciones heroicas". "Hemos visto lo que estos valientes hombres y mujeres hacen cada día", ha declarado, por su parte, Sean Curran, director del Servicio Secreto de EEUU.

Además, de las muestras de agradecimiento, también han predominado en la rueda de prensa la falta de detalles sobre lo sucedido, ante las dudas de los periodistas sobre cómo un hombre armado pudo llegar tan cerca de la sala de baile: "Es pronto. Aún no tenemos respuesta", ha señalado el jefe de la Policía Metropolitana de Washington.

Y aunque aún falten respuestas, ya que, tal y como ha indicado Kash Patel, director del FBI, están "examinando todos los datos balísticos encontrados, incluyendo el arma larga y los casquillos", han querido transmitir contundencia: "Estén tranquilos. No quedará una sola roca por levantar durante la investigación", ha asegurado Darren Cox, asistente del director del FBI. De esta forma, las autoridades han asegurado que las investigaciones serán exhaustivas.

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