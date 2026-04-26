Platos por los suelos, gritos patrióticos y mucha confusión: así ha sido el ataque contra Trump

¿Qué ha pasado? En los primeros segundos, ninguno de los presentes en el hotel Hilton se percató de los disparos y mucho menos aquellos que se encontraban en el escenario, donde un mentalista estaba haciéndole un truco al líder republicano y a su mujer, Melania.

La cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton se convirtió en un evento histórico para Estados Unidos. Durante el acto, al que asistía el presidente Donald Trump, se escucharon disparos. Inicialmente, nadie prestó atención, excepto Melania Trump, quien mostró pánico. Mientras el mentalista realizaba un truco, Trump sonreía, ajeno a la situación. El caos se desató cuando un hombre armado intentó entrar al comedor, disparando a los agentes de seguridad. Los invitados reaccionaron tirándose al suelo, mientras los agentes evacuaban a Trump y otros funcionarios. Un agente resultó herido y el atacante fue detenido.

La cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada en el hotel Hilton se ha convertido en el escenario de uno de los sucesos que pasarán a la historia de Estados Unidos. El acto, en el que estaba presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acababa de comenzar y entre el ruido de las conversaciones, los cubiertos y la música de fondo, apenas se llegaban a distinguir lo que parecían varios disparos.

En los primeros segundos ninguno de los presentes reparó en ellos, menos aún en el escenario, donde un mentalista estaba haciéndole un truco al líder republicano y a su mujer, Melania. Por su parte, la primera dama fue la primera de ese grupo en alertarse y en mostar una auténtica expresión de pánico.

Después, le seguía la presidenta de la asociación de corresponsales y el mentalista. Así ,el único que no se estaba percatando de que algo ocurría era el mimísimo Trump, que lo primero que hizo es esbozar una sonrisa, más sorprendido por el truco que por lo que estaba ocurriendo en la sala.

En los instantes siguientes, se suceden escenas de pánico, pero sobre todo de incertidumbre. Al principio, ninguno de los invitados supo que un hombre había intentado acceder armado al comedor disparando contra los agentes de seguridad a la entrada.

Tras escuchar los disparos, los invitados comenzaron a tirarse al suelo, a agacharse y algunos incluso decidieron quedarse incorporados grabando la escena. De esta manera, el silencio solo lo rompieron unos esporádicos gritos patrióticos: "¡Dios bendiga Estados Unidos!" y también el sonido de los platos y cubiertos al caer.

De hecho, pudieron ser los propios agentes los que tiraron el menaje al suelo al cruzar la sala de mesa en mesa tratando de llegar cuanto antes al escenario, donde la seguridad se llevó rápidamente al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

En ese mismo momento, los agentes rodearon al presidente republicano para protegerlo, agacharlo y finalmente sacarlo de allí ante la mirada atónita de todos los presentes. Otros miembros del Gobierno fueron los siguientes en evacuar y los periodistas, mientras, aún aguardaban allí y comenzaban a narrar lo vivido.

Aamer Madhani, ccorresponsal de 'The Associated Press' ha explicado tras el ataque que "cuando la gente estaba en su primer plato, se produjo un fuerte alboroto". Así, Trump y Melania habían llegado solo unos minutos antes y esta era la primera vez que el republicano acudía como presidente a ese evento. Además, su secretaria de prensa prometía, casi de forma premonitoria, que el discurso de Trump daría que hablar.

Mientras, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, lanzaba un mensaje de lo más escalofriante antes de comenzar la gala, en la que un agente resultó herido y donde el tirador ha sido detenido: "Será divertido, entretenido, habrá disparos esta noche".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.