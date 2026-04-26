Pedro Rodríguez analiza el intento de atentado contra Trump: "Es una nueva oportunidad para relanzar su presidencia"

¿Qué ha dicho? El profesor de Relaciones Internacionales afirma que el mandato del republicano estaba "ahogado en las estratégicas pero poco profundas aguas de Ormuz" y habla de la diferencia con los otros intentos de acabar con su vida.

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, comentó en laSexta Noticias sobre el intento de ataque contra Donald Trump en el hotel Hilton de Washington, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Rodríguez destacó que Estados Unidos siempre ha sido un país violento y que este ataque es una oportunidad para que Trump relance su presidencia tras el fracaso de la guerra de Irán. Según el profesor, este incidente, el primero sufrido por Trump como presidente, cambia la dinámica política al intensificar la polarización y la violencia. Trump, tras el ataque, elogió la rápida actuación del Servicio Secreto y afirmó que ser presidente es una profesión peligrosa.

Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, ha hablado en el especial de laSexta Noticias sobre el intento de ataque contra Donald Trump. "EEUU siempre ha sido un país muy violento", ha expresado en sus palabras del atentado.

"Su presidencia se había ahogado en las estratégicas pero poco profundas aguas de Ormuz. Esta es una oportunidad, una nueva oportunidad, para relanzar su presidencia y su intento de cambio de régimen en EEUU", ha expuesto.

Rodríguez, en ese sentido, habla de la diferencia entre este ataque y los otros dos que ha sufrido desde 2024: "Es el primero de Trump como presidente y cambia la dinámica. Es justo tras el fracaso de la guerra de Irán".

"Esa violencia no siempre rebasaba a la política, pero lo que vemos es que siempre que se dispara esa polarización se dispara ese tipo de violencia", explica el profesor.

Todo, tras el intento de ataque contra Trump en el hotel Hilton de Washington. En un recinto en el que un asaltante armado con una escopeta ha tratado de acceder mientras se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

"Ser presidente es una profesión peligrosa", afirmó el republicano minutos después de un ataque en el que alabó la rápida actuación del Servicio Secreto.

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