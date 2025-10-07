Ahora

1.200 personas murieron

Así fue el asalto de Hamás el 7 de octubre de hace dos años, el mayor ataque que ha sufrido Israel hasta la fecha

El contexto El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 estuvo perfectamente coordinado gracias al apoyo de otros comandos. Perpetraron la que es ya la mayor matanza, con 1.200 muertos, en Israel hasta la fecha.

Así fue el asalto de Hamás el 7 de octubre de hace dos años, el mayor ataque que ha sufrido Israel hasta la fecha
Miles de misiles procedentes de Gaza impactaban contra suelo israelí con las primeras horas del día. Una maniobra de distracción con la que Hamás poco antes de las 6:30 de la mañana entraba arrasando el territorio hebreo.

Sin impedimento, las milicias fuertemente armadas lograban su objetivo: sembrar el terror en Israel. Con parapentes y en coche, se colaban en un festival de música abriendo fuego contra sus miles de asistentes.

Un intento de huida que acabó con muchos de ellos asesinados y otros tantos tomados como rehenes. Tiros con los que los milicianos se abrían paso en los kibutzs, testigos también de esta masacre.

Como estos dos pequeños muertos de miedo que aparecen en el vídeo que acompaña esta noticia, que vieron cómo su padre fue asesinado por el lanzamiento de una granada en el cobertizo en el que se escondían de los terroristas. "Shay, creo que vamos a morir", le dice un niño a su hermano.

Un ataque perfectamente coordinado que gracias al apoyo de otros comandos perpetraron la que es ya la mayor matanza, con 1.200 muertos, en Israel hasta la fecha. Dejando sus calles con regueros de muerte y destrucción, disparando a sangre fría contra todo aquel que se topaba con ellos.

Una matanza, la del 7 de octubre, que pilló a Tel Aviv en plena festividad judía y con muchos de sus soldados de permiso. "Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No es una operación, es la guerra", anunció el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Una guerra que se ha convertido en un genocidio perpetrado por Israel con más de 67.000 palestinos asesinados.

