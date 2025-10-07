Así fue el asalto de Hamás el 7 de octubre de hace dos años, el mayor ataque que ha sufrido Israel hasta la fecha

El contexto El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 estuvo perfectamente coordinado gracias al apoyo de otros comandos. Perpetraron la que es ya la mayor matanza, con 1.200 muertos, en Israel hasta la fecha.

En un ataque coordinado, miles de misiles lanzados desde Gaza impactaron en Israel al amanecer. Hamás, utilizando parapentes y vehículos, irrumpió en un festival de música, disparando contra los asistentes y tomando rehenes. En los kibutzs, los milicianos continuaron su asalto, dejando un rastro de muerte y terror. Un vídeo muestra a dos niños aterrorizados tras ver a su padre morir por una granada. Este ataque, el 7 de octubre, dejó 1.200 muertos en Israel, sorprendiendo al país durante una festividad judía. El primer ministro Netanyahu declaró el estado de guerra, mientras el conflicto ha resultado en 67.000 palestinos muertos.

Sin impedimento, las milicias fuertemente armadas lograban su objetivo: sembrar el terror en Israel. Con parapentes y en coche, se colaban en un festival de música abriendo fuego contra sus miles de asistentes.

Un intento de huida que acabó con muchos de ellos asesinados y otros tantos tomados como rehenes. Tiros con los que los milicianos se abrían paso en los kibutzs, testigos también de esta masacre.

Como estos dos pequeños muertos de miedo que aparecen en el vídeo que acompaña esta noticia, que vieron cómo su padre fue asesinado por el lanzamiento de una granada en el cobertizo en el que se escondían de los terroristas. "Shay, creo que vamos a morir", le dice un niño a su hermano.

Un ataque perfectamente coordinado que gracias al apoyo de otros comandos perpetraron la que es ya la mayor matanza, con 1.200 muertos, en Israel hasta la fecha. Dejando sus calles con regueros de muerte y destrucción, disparando a sangre fría contra todo aquel que se topaba con ellos.

Una matanza, la del 7 de octubre, que pilló a Tel Aviv en plena festividad judía y con muchos de sus soldados de permiso. "Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. No es una operación, es la guerra", anunció el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Una guerra que se ha convertido en un genocidio perpetrado por Israel con más de 67.000 palestinos asesinados.