Garat, tras el acuerdo de paz en Gaza: "Nunca hemos estado tan mal, pero nunca hemos tenido mejor futuro"

El almirante de Flota retirado expone que existen tres factores por los que el plan, en su opinión, puede durar. Garat expone que, por ejemplo, el 66% del pueblo israelí apoya el fin de la guerra.

Donald Trump ha anunciado que viajará a Egipto para participar en la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Juan Rodríguez Garat, almirante de Flota retirado, considera que este acuerdo "tiene muchos fundamentos para durar".

"Es lo más que puede sacar Israel de esta guerra y es lo más que pueden sacar, también, los habitantes de la Franja", indica. A pesar de ello, Garat considera que no es lo que quieren, "ni Netanyahu ni Hamás, pero es lo más que pueden sacar".

Iñaki López recuerda que en los últimos dos años Israel se ha saltado en dos ocasiones el alto al fuego. "Conocemos que esto tiene unas raíces muy profundas como para que la solución vaya a ser tan fácil", añade el presentador. Garat añade que nunca el pueblo israelí y el pueblo palestinos han estado tan cansados de una guerra. "Nunca han llegado tan lejos", afirma.

"El tercer factor es que el cansancio de la comunidad internacional, incluido EEUU", expone. En este país, las encuestas favorecen al pueblo palestino sobre el de Israel y eso "presiona a Donald Trump y le ha obligado a incluir el punto 19 del plan de paz en el que se reconoce la aspiración del pueblo palestino a vivir en un estado propio".

"Nunca hemos estado tan mal", concluye, "pero, nunca hemos tenido mejor futuro desde que empezó el conflicto palestino en el año 79".

