El Parlamento Europeo pide incluir el consentimiento en el delito de violación como en la ley española del 'solo sí es sí'

Entre líneas El Partido Popular Europeo ha votado a favor de la resolución que expone que "el silencio o la ausencia de un 'no' no pueden interpretarse como consentimiento".

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución para que la Comisión Europea incluya el consentimiento explícito en la definición de violación, siguiendo el modelo de la ley del 'solo sí es sí' de España. La propuesta busca una definición de violación en la UE basada en el consentimiento libre, informado y revocable, según el Convenio de Estambul. El texto enfatiza que el consentimiento debe ser claro y no puede interpretarse por silencio o relaciones pasadas. La falta de una definición armonizada genera disparidades en la protección de las víctimas. El PP apoya la resolución, pero no la ley española, mientras que Podemos celebra la alineación con la legislación española. La homologación penal fue vetada en 2024 por algunos Estados miembros.

El Parlamento Europeo ha dado este miércoles un paso importante para poner el consentimiento en el centro de la legislación europea al aprobar, con el apoyo del PPE, una resolución en la que exige a la Comisión que incluya el consentimiento explícito en la definición del delito de violación, como ya hace la ley del 'solo sí es sí' en España.

El texto pide a la Comisión Europea "que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable", en base a un artículo del Convenio de Estambul que sitúa el consentimiento como eje en este tipo de violencia sexual.

"Sólo es válida una indicación clara, afirmativa, libre e inequívoca de consentimiento (...). El silencio, la falta de resistencia verbal o física o la ausencia de un 'no' no pueden interpretarse como consentimiento; ni el consentimiento previo ni la conducta sexual pasada ni ninguna relación pasada o presente con el agresor (...) implican el consentimiento actual o futuro para cualquier acto sexual", incide.

La resolución apunta a que el consentimiento "debe evaluarse en el contexto de las condiciones circundantes" y no puede darse en casos de violencia, amenaza, abuso de poder, coerción, vulnerabilidad o incapacidad resultante de una intoxicación, una pérdida del conocimiento o la edad, entre muchos otros casos.

La ausencia de una definición armonizada de violación basada en el consentimiento en toda la UE "da lugar a marcadas disparidades en la protección de las personas supervivientes en toda la UE y socava el acceso a la justicia y el enjuiciamiento efectivo de la violencia sexual", señala.

Apoyo del PPE

Fuentes del PP en el Parlamento Europeo declararon a 'EFE' antes de la votación que su respaldo a la resolución refleja "el apoyo a la protección de las víctimas y el principio de consentimiento como puntos vectores", su defensa del Convenio de Estambul y el esfuerzo por "garantizar la formación especializada de todos los actores implicados, como policía, jueces, fiscales, servicios sociales y el personal sanitario que atiende a las víctimas".

No obstante, recalcaron que el beneplácito a la definición de consentimiento en este informe "no es en ningún caso apoyar la ley del 'solo sí es sí'" española, de la que lamentan lo que describen como sus "consecuencias devastadoras".

Podemos, por su parte, incidió en que el texto que ha salido adelante "va en consonancia con la legislación española impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en 2023". "El Parlamento Europeo aprueba hoy que solo sí es sí, que el consentimiento debe ser siempre explícito y que la ausencia de un no jamás constituye un sí", celebró la delegación morada.

Tanto el Parlamento como la Comisión quisieron incluir la homologación penal del delito de violación en la directiva europea pionera sobre violencia de género, aprobada en 2024, pero un grupo de Estados miembros (con Francia y Alemania a la cabeza) lo vetaron. La directiva incluía una cláusula por la que los delitos bajo su paraguas se revisarían en cinco años.

