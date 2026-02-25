Los bulos de la invasión rusa en Ucrania: "La desinformación es un arma igual que las militares"

¿Por qué es importante? En este tiempo hemos visto fotomontajes como el de un matrimonio haciendo el saludo nazi con la bandera de Ucrania, cuando en realidad es la bandera de la Dinastía Romanov rusa, u otro haciendo creer que Zelenski había comprado el coche de Hitler.

La desinformación es un arma más silenciosa que cualquiera de las utilizadas en los cuatro años de invasión rusa en Ucrania, pero casi tan eficaz como una militar. Así lo defiende la investigadora del programa Ramón y Cajal en la Universidad Carlos III de Madrid Aleksandra Sojka, que considera que es, incluso, "más importante" en estos conflictos si cabe.

En estos cuatro años hemos visto todo tipo de formas de manipular la opinión internacional, como la noticia falsa de la compra del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de una participación mayoritaria en Northam Platinum LTD, una de las principales empresas mineras de platino de Sudáfrica.

Tampoco era cierto el supuesto ataque ucraniano sobre tanques rusos que era, en realidad, de unas protestas en Kyiv en 2016. En este tiempo hemos visto fotomontajes como el de un matrimonio haciendo el saludo nazi con la bandera de Ucrania, cuando en realidad es la bandera de la Dinastía Romanov rusa, u otro haciendo creer que Zelenski había comprado el coche de Hitler. El Parlamento Europeo lleva años alertando de estas prácticas.

"Una de las acciones más rápidas fue prohibir Russia Today, ese canal de desinformación que tenía bastante presencia en Europa", comenta Sojka.

Frente a esta narrativa, Europa ya trabaja para ampliar las sanciones a esos medios rusos que hacen campañas de desinformación para promover la guerra.

