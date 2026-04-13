Trump amenaza con "eliminar inmediatamente" los buques iraníes que se acerquen al bloqueo de EEUU en Ormuz

¿Por qué es importante? El presidente de EEUU ha lanzado su advertencia cuando no se había cumplido ni media hora desde el inicio del bloqueo en un mensaje en Truth Social en el que ha señalado que llevarán a cabo los ataques con el mismo sistema que han empleado "contra los narcotraficantes en barcos en alta mar".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con "eliminar inmediatamente" los buques iraníes que se acerquen al bloqueo en el estrecho de Ormuz, anunciado por él mismo. En su red social, Trump afirmó que la Armada iraní está "completamente destruida" y advirtió sobre la eliminación de cualquier buque que se acerque al bloqueo. A las 16.00 horas (hora peninsular española), el bloqueo entró en vigor, prohibiendo el paso de buques con origen o destino Irán. El Comando Central de Estados Unidos permitirá el paso de buques neutrales y de aquellos que transporten alimentos o medicinas, pero con inspección previa. La Marina británica ha alertado sobre las restricciones marítimas en la zona.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes "eliminar inmediatamente" los buques iraníes que se acerquen al bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz. Lo ha hecho con un mensaje en su red social Truth Social cuando no se había cumplido ni media hora desde el inicio del bloqueo anunciado por el republicano este domingo.

Trump se ha jactado en su publicación de que "la Armada iraní yace en el fondo del mar, completamente destruida: 158 buques". "No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman 'buques de ataque rápido', porque no los considerábamos una gran amenaza", ha continuado.

Tras esto, ha agregado: "Advertencia: Si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar". "Es rápido y brutal. P.D.: ¡El 98,2% de las drogas que ingresaban a Estados Unidos por mar o océano se han detenido! Gracias por su atención a este asunto", ha concluido.

A las 16.00 (hora peninsular española) ha entrado en vigor el bloqueo del estrecho de Ormuz decretado por Trump. Desde este momento, el Mando Militar estadounidense prohíbe el paso de todos los buques, sean del país que sean, que tengan Irán como origen o destino, con la amenaza de intercepción de aquellos que naveguen por el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo al este del estrecho de Ormuz.

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán", concretó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en un mensaje en X para explicar la operación. EEUU sí permitirá el paso de los buques de países neutrales que no tengan Irán como destino y el paso de los que carguen alimentos, medicinas o productos básicos, pero con inspección previa.

Por su parte, la entidad de la Marina británica Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) ha alertado este lunes a los buques sobre la aplicación del bloqueo impuesto por EEUU en el estrecho de Ormuz, una medida que afectará a los puertos y zonas costeras de Irán. "La UKMTO ha sido informada de que, a partir de las 14.00 UTC del 13 de abril de 2026, se están aplicando restricciones de acceso marítimo que afectan a los puertos y zonas costeras iraníes, incluidas las ubicaciones a lo largo del golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo al este del estrecho de Ormuz", ha dicho la entidad en una alerta.

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