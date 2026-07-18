¿Un voto por casa? La deriva ultra en EEUU amenaza con acabar con el sufragio femenino: "Tiene que ser el marido el que decida"

Los detalles En el país norteamericano son cada vez más las mujeres que apoyan el movimiento 'tradwife' en el reivindican el papel de lo que consideran la mujer tradicional, una dedicada a las tareas del hogar y siempre al servicio de su marido.

En Estados Unidos, la deriva ultra-masculina se refleja en discursos políticos que cuestionan el sufragio femenino. Influencers como Savanna Stone, del movimiento 'tradwife', abogan por un sistema donde el marido decida el voto familiar. Este movimiento promueve el papel de la mujer tradicional, centrada en el hogar y al servicio del marido. Alana Moceri, profesora de Relaciones Internacionales, recuerda que el sufragio universal es un pilar de la democracia y que las mujeres llevan poco más de 100 años ejerciendo este derecho. Discursos de pastores evangélicos radicales, como Dale Partridge y Douglas Wilson, critican el sufragio femenino, resonando en algunas mujeres estadounidenses. Aunque estas ideas son marginales, encuentran eco en ciertos miembros de la Administración Trump.

La deriva ultra-masculina en Estados Unidos se plasma también en algunos discursos políticos como el de las mujeres que están pidiendo acabar con el sufragio femenino y que, aunque no oficialmente, están viendo con buenos ojos algunos miembros de la Administración Trump.

Savanna Stone, una joven influencer del movimiento 'tradwife' (mujer tradicional) de Florida de 20 años, es de las que está en contra de que las mujeres puedan votar: "Mi sistema ideal sería un voto por familia. Y, tradicionalmente, tiene que ser el marido el que decida". Ella forma parte de un movimiento de influencers estadounidenses que reivindican el papel de lo que consideran la mujer tradicional, una dedicada a las tareas del hogar y siempre al servicio de su marido.

"El sufragio universal es algo considerado básico de la democracia, algo que en su momento tardó cinco décadas en conseguir. Solo llevamos poco más que 100 años las mujeres con el voto", apunta Alana Moceri, profesora de Relaciones Internacionales en IE University.

Estas mujeres hacen suyo el discurso de los pastores evangélicos más radicales del país, como Dale Partridge: "Las mujeres sufren por el sufragio". O también Douglas Wilson: "El movimiento sufragista formaba parte de una guerra sostenida contra la familia". Un discurso que está calando en la mujer estadounidense: "Me parecería bien que mi marido votara en nombre del hogar".

"Suele ser una idea de la derecha pensar que el pasado era mucho mejor y sobre todo que el pasado era mejor cuando algunos, como mujeres y gente negra, no tenían tantos derechos. El pasado era muy bueno, a lo mejor, para los hombres blancos", añade Moceri.

Aunque estas ideas aún son muy residuales, son bien recibidas por algunos miembros de la Administración Trump.

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