Los detalles El presidente de la FIFA ha realizado numerosas visitas a la Casa Blanca durante los meses previos a la celebración del Mundial, una prueba de la intención de Infantino de causarle una buena impresión.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha mostrado su intención de acercarse a Donald Trump, lo que ha influido en decisiones deportivas de gran relevancia. Trump ha intervenido para que la FIFA retire la tarjeta roja a Folarin Balogun, estrella de la selección estadounidense, tras el partido contra Bosnia-Herzegovina, decisión que ha sorprendido a Bélgica, próximo rival de Estados Unidos en el Mundial. Infantino ha buscado estrechar lazos con Trump mediante regalos y visitas, incluso creando un Premio FIFA de la Paz. La FIFA ha abierto oficinas en la Torre Trump de Nueva York, aunque permanecen vacías, sugiriendo una relación basada en intereses mutuos.

La verdad es que los meses previos al Mundial, Gianni Infantino ya estaba demostrado su intención de acercarse a Donald Trump. Lo que no se esperaba era que el presidente estadounidense también alterara la situación deportiva de la competición deportiva más grande del mundo.

El republicano ha motivado que la FIFA retire la tarjeta roja mostrada al delantero estrella de su selección, Folarin Balogun, durante el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia-Herzegovina que acabó con triunfo de los estadounidenses por 2-0. La decisión ha causado estupor en la selección de Bélgica, próximo rival de Estados Unidos en el Mundial, una decisión que llega después de la llamada de Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, según adelantó 'The New York Times'.

Y es que el presidente de la FIFA lleva ya mucho tiempo realizando su estrategia de hacerse muy amigo del presidente estadounidense. Una que ha consistido en agasajarle sin tapujos con regalos de todo tipo. De hecho, Infantino se inventó el Premio FIFA de la Paz, la consolación al Premio Nobel que María Corina Machado arrebató a Trump.

Múltiples visitas a la Casa Blanca, risas, regalos... pero aún así había ocasiones en las que Trump ha parecido pasar de él. Su unión llega hasta el punto de que la FIFA ha abierto unas oficinas en la Torre Trump de Nueva York. Oficinas que presuntamente llevan más de un año vacías, pero de las que se está pagando el alquiler.

Una relación que parece la de dos amigos inseparables, pero que también apunta a estar movida por el mero interés.

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