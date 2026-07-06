Ahora

Regalo tras regalo

El adulador de Trump: Gianni Infantino y cómo agasajar al presidente de EEUU por interés

Los detalles El presidente de la FIFA ha realizado numerosas visitas a la Casa Blanca durante los meses previos a la celebración del Mundial, una prueba de la intención de Infantino de causarle una buena impresión.

Donald Trump, con Gianni Infantino.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La verdad es que los meses previos al Mundial, Gianni Infantino ya estaba demostrado su intención de acercarse a Donald Trump. Lo que no se esperaba era que el presidente estadounidense también alterara la situación deportiva de la competición deportiva más grande del mundo.

El republicano ha motivado que la FIFA retire la tarjeta roja mostrada al delantero estrella de su selección, Folarin Balogun, durante el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia-Herzegovina que acabó con triunfo de los estadounidenses por 2-0. La decisión ha causado estupor en la selección de Bélgica, próximo rival de Estados Unidos en el Mundial, una decisión que llega después de la llamada de Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, según adelantó 'The New York Times'.

Y es que el presidente de la FIFA lleva ya mucho tiempo realizando su estrategia de hacerse muy amigo del presidente estadounidense. Una que ha consistido en agasajarle sin tapujos con regalos de todo tipo. De hecho, Infantino se inventó el Premio FIFA de la Paz, la consolación al Premio Nobel que María Corina Machado arrebató a Trump.

Múltiples visitas a la Casa Blanca, risas, regalos... pero aún así había ocasiones en las que Trump ha parecido pasar de él. Su unión llega hasta el punto de que la FIFA ha abierto unas oficinas en la Torre Trump de Nueva York. Oficinas que presuntamente llevan más de un año vacías, pero de las que se está pagando el alquiler.

Una relación que parece la de dos amigos inseparables, pero que también apunta a estar movida por el mero interés.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El juez Peinado se va de vacaciones sin resolver el asunto del pasaporte de Begoña Gómez, que queda en manos de otro juez
  2. España se asfixia: llega el peor día de la nueva ola de calor con máximas de hasta 42 grados en los valles fluviales
  3. Última hora de los incendios en España | Preocupación por la decena de incendios activos en plena ola de calor
  4. Feijóo anuncia una "ley nacional del concebido no nacido" como la de Ayuso si llega al Gobierno
  5. La Portugal de Cristiano Ronaldo se cruza en el camino de la España de Lamine Yamal en busca de los cuartos del Mundial
  6. Luis Alfonso de Borbón, el heredero del franquismo que se autoproclama rey de Francia: "Tuvo opciones a la Corona de España"