Los mercados creen los vaivenes de Trump: el Ibex 35 sube un 2,3% en su apertura y el crudo Brent baja hasta los 90 dólares

El contexto El presidente de Estados Unidos aseguró este lunes que la guerra en Irán "está prácticamente terminada" y que el conflicto "se va a terminar muy rápido". Sus palabras han sido bien recibidas por las bolsas de todo el mundo.

Los mercados han reaccionado positivamente a las promesas de Donald Trump sobre los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán. El Ibex 35 subió un 2,34% al inicio de la sesión, mientras que otras bolsas europeas también comenzaron en positivo. En Wall Street, el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq cerraron al alza, al igual que los principales índices asiáticos. El precio del petróleo disminuyó significativamente debido al conflicto en Oriente Próximo. Trump afirmó que los ataques contra Irán están "casi terminados" y amenazó con represalias más fuertes si Irán interfiere en el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz. Además, aseguró que el objetivo es dejar a Irán sin capacidad militar significativa.

Los mercados parecen haber comprado las promesas de Donald Trump sobre los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. En el comienzo de la sesión de este martes, el Ibex 35 ha subido un 2,34%, situándose en los 17.324,2 puntos a las 9:00 horas. También han arrancado en positivo las bolsas de Milán (2,52%), Fráncfort (2,09%), París (1,88%) y Londres (1,44%).

Las mayores caídas del Ibex 35 correspondían a Repsol (-7,49%), IAG (-1,69%) y Naturgy (-0,24%), mientras que en el lado de las subidas vemos a Arcelormittal (+5,76%) y Fluidra (+4,37%).

Este comportamiento positivo de los mercados también se apreció en el cierre de la bolsa estadounidense, con Wall Street cerrando la jornada en positivo con alzas del 0,5% para el Dow Jones, del 0,83% para el S&P 500 y del 1,38% para el Nasdaq. Los principales índices en Asia también registraron ganancias del 3% en el caso del Nikkei de Japón, del 2,17% para el Hang Seng y del 0,65% para Shanghai.

El precio del barril de petróleo también se ha visto severamente afectado por este conflicto en Oriente Próximo. En la apertura de las bolsas europeas, el precio del Brent bajaba un 8,55% hasta los 90,4 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, de referencia en EEUU, retrocedía un 8,87%, hasta los 86,15 dólares.

¿Qué ha dicho Trump?

Esta reacción de los mercados llega horas después de escuchar al presidente de Estados Unidos dar por "casi terminados" los ataques contra Irán. "Va a acabar pronto. Y si empieza otra vez les golpearemos aún con más fuerza", anunciaba el mandatario desde Florida.

No obstante, ese mismo Donald Trump escribía horas después un mensaje en sus redes sociales en el que amenazaba con golpear "20 veces más fuerte que hasta ahora" a Irán si "hacen algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz", hablando incluso de que "la muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos". "Espero y rezo para que eso no suceda", apostillaba un Trump que parece hacer ver que quiere evitar un conflicto que él mismo ha provocado, ayudado por Benjamin Netanyahu.

Según el presidente de EEUU, los objetivos de sus fuerzas armadas son impedir que Teherán pueda tener capacidad de atacar Israel en un futuro, dejándoles sin radares ni telecomunicaciones "ni líderes". "Podíamos dejarlo aquí o ir más allá, y vamos a ir más allá", avanzaba Trump desde su club de golf en Miami. En sus redes sociales dejaba claro que su Ejército "eliminará objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación", en uno de los pocos mensajes que ha mantenido en las últimas horas.

Sus palabras llegan después de que la Guardia Revolucionaria iraní haya prometido que dejará pasar a los buques de "cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio". El secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha advertido de que "es poco probable" que se logre algún tipo de seguridad en el Estrecho de Ormuz.

Según Trump, a Irán no le queda "nada en el sentido militar". "No tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están destrozados, sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluidas sus fábricas de drones", aseguraba en una entrevista con CBS News.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.