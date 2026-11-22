¿Qué ha pasado? La presión social ha provocado la dimisión de la directora del centro y la apertura de una investigación penal contra cuatro trabajadores sanitarios, sospechosos de homicidio agravado de una persona vulnerable.

Miles de personas se han manifestado en Zagreb para exigir justicia por la muerte de Kristian Josip Periš, exatleta croata, fallecido a los 32 años en una clínica psiquiátrica. Su muerte ha generado indignación tras la difusión de imágenes de seguridad que muestran la intervención de sanitarios durante su inmovilización. La familia denuncia que Periš fue golpeado y estrangulado, sufriendo fracturas en las costillas. Las protestas, simbolizadas por almohadas, piden responsabilidades y cuestionan la actuación del personal. La presión social ha llevado a la dimisión de la directora del centro y a una investigación penal contra cuatro sanitarios por homicidio agravado.

Miles de personas han salido a las calles de Zagreb para exigir justicia por la muerte de Kristian Josip Periš, un exatleta de la selección nacional croata de lanzamiento de peso y disco que falleció a los 32 años en una clínica psiquiátrica. Su muerte ha deseado una oleada de indignación en el país, especialmente tras la difusión de las imágenes de las cámaras de seguridad del centro.

La grabación, de ocho minutos, muestra la actuación de varios sanitarios durante el procedimiento de inmovilización del paciente y ha reavivado las críticas sobre lo ocurrido aquella noche. Por su parte, la familia denuncia que Periš fue golpeado, sufrió fracturas en las costillas y fue estrangulado durante la intervención.

El deportista fue trasladado el pasado 21 de octubre a una clíncia psiquiátrica de Zagreb después de que un familiar alertara a la Policía y a los servicios de emergencia por su estado. Allí terminó falleciendo por una parada cardíaca.

Las imágenes difundidas por la prensa local han provocado una oleada de protestas, en las que las almohadas se han convertido en símbolo de denuncia y recuerdo del atleta. Los manifestantes reclaman responsabilidades y cuestionan la actuación de quienes, aseguran, deberían haber denunciado lo sucedido.

La presión social ha provocado la dimisión de la directora del centro y la apertura de una investigación penal contra cuatro trabajadores sanitarios, sospechosos de homicidio agravado de una persona especialmente vulnerable.

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