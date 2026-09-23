Nueva condena a Harvey Weinstein: 15 años de cárcel por agresión sexual a una asistente de producción

Los detalles Por el mismo cargo ya fue declarado culpable en 2025, tras ser acusado por la exasistente de producción Miriam Haley de obligarla a practicarle sexo oral en 2006. Weinstein, de 74 años, pidió disculpas y escuchó la sentencia desde su silla de ruedas.

Harvey Weinstein, anteriormente reconocido como un destacado productor de cine en Hollywood, ahora es sinónimo de acoso sexual tras el movimiento 'Me Too'. Recientemente, un juez de Nueva York lo condenó a 15 años de prisión por agresión sexual a su exasistente Miriam Haley, aunque enfrentaba una pena de hasta 25 años. Este es el segundo juicio por este caso, donde fue declarado culpable de agresión sexual en primer grado. En 2020, ya había sido condenado, pero la sentencia fue revocada. La fiscalía destacó la valentía de Haley y criticó la falta de remordimiento de Weinstein. Además, Weinstein cumple una condena de 16 años en Los Ángeles por violación y agresión sexual.

Hace años, cuando se escuchaba el nombre de Harvey Weinstein, era por ser sinónimo de uno de los mejores productores de cine de Hollywood. Ahora, y tras el estallido del movimiento de denuncia 'Me too', su nombre está más ligado al acoso sexual. De hecho, este miércoles, Weinstein ha sido condenado a una pena de 15 años.

Un juez de Nueva York ha decidido imponerle una pena de 15 años de prisión por la agresión sexual a una de sus asistentes de producción, Miriam Haley. Aunque el productor se enfrentaba a una pena de hasta 25 años. Se trata del segundo juicio que se celebra por este caso y ha acabado con el juez sentenciando al antes todo poderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein por el cargo de agresión sexual en primer grado.

Por el mismo cargo ya fue declarado culpable en 2025, tras ser acusado por la exasistente de producción Miriam Haley de obligarla a practicarle sexo oral en 2006. Weinstein, de 74 años, pidió disculpas y escuchó la sentencia desde su silla de ruedas.

En 2020, Weinstein fue condenado en Nueva York tras un juicio en el que Haley y otra mujer lo acusaron de agredirlas sexualmente en 2006 y 2013, respectivamente, pero esa condena fue revocada posteriormente por un tribunal de apelaciones al considerar que se habían cometido errores procesales. La acusación de Haley volvió a llevar a Weinstein a juicio el año pasado, cuando fue declarado nuevamente culpable. Al imponerle la condena, el magistrado afirmó que aunque Weinstein será recordado por sus numerosas películas, eso contrastará "con lo que hizo, con lo que se convirtió: un depredador sexual, el rostro literal del movimiento #MeToo".

La fiscalía agradeció a Haley su "valentía y tenacidad" y afirmó que Weinstein nunca había mostrado remordimiento y "se niega a aceptar la responsabilidad por este delito". Los fiscales dijeron que sus acciones representan una "amenaza significativa para la sociedad" y que es necesario un escarmiento para evitar que otras figuras poderosas también hagan lo mismo, abusando de su poder, de acuerdo con 'CBS News'. También se escuchó a Haley, quien dijo al juez que no esperaba tener que volver a revivir lo ocurrido, tras haber transcurrido seis años del primer juicio. Aseguró que la agresión sexual de que fue objeto afectó su confianza tanto en lo profesional como en lo personal.

Dijo que lo ocurrido en 2006 seguía siendo un secreto oscuro y doloroso y que ha sido diagnosticada con trastorno de estrés postraumático (TEPT). Recordó que se enfrentó a un acoso cibernético y que el equipo legal del acusado la ridiculizó y que la siguieron investigadores privados, añade CBS. El último turno, previo a la condena , fue para Weinstein, quien pidió disculpas "sinceramente a quienes haya podido herir" con sus acciones y acto seguido reiteró su inocencia.

"Siento verdadero remordimiento por Miriam Haley", aseguró al juez antes de que dictara sentencia. El juez indicó que aunque el exproductor, al que han diagnosticado varias enfermedades, ya no representa una amenaza física, sigue siendo un depredador sexual. Además de esta condena, Weinstein cumple desde 2022 otra condena de 16 años por violación y agresión sexual en Los Ángeles.

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