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Posible pirómano

Prenden fuego a seis coches en un aparcamiento de Mataró (Barcelona)

Los Mossos d'Esquadra están investigando este suceso para saber qué está ocurriendo debido a que no es la primera vez que aparecen coches calcinados en la zona.

Los Mossos d'Esquadra están investigando este suceso para saber qué está ocurriendo debido a que no es la primera vez que aparecen coches calcinados en la zona.

En Mataró, Barcelona, un pirómano ha hecho arder varios coches la última noche. Leo Álvarez señala que hace 15 días ya había sido detenida una persona de 40 años por quemar un coche en la misma zona.

"Días antes, habían aparecido otros tres coches quemados", añade. En esta ocasión, han aparecido seis vehículos calcinados y, como se puede ver en las imágenes, un séptimo se vio afectado.

Los Mossos d'Esquadra están investigando este suceso para saber qué está ocurriendo.

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