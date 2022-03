En el encuentro de Lo de Évole dedicado al 30º cumpleaños de la Belle Époque se reúnen las actrices Penélope Cruz, Maribel Verdú, Miriam Díaz-Arocay Ariadna Gil y el director Fernando Trueba con Jordi Évole. Uno de los momentos más difíciles del encuentro es cuando hablan los abusos por el hecho de ser mujeres.

"Yo trabajé con él (Harvey Weinstein) y aunque no me pasó a mí, le ha pasado a algunas amigas mías. A algunas por miedo no me lo contaron hasta que todo esto salió a la luz", explica Penélope Cruz. Además, asegura que han visto muchas cosas aunque no les haya pasado directamente. En el vídeo superior puedes ver el momento en el que las actrices denuncia el trato discriminatorio y los momentos de acoso de los que han sido testigos.