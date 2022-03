En el encuentro del 30 aniversario del film Belle Époque, Jordi Évole aprovecha la reunión de Penélope Cruz, Maribel Verdú, Ariadna Gil Miriam Díaz-Aroca y Fernando Trueba, para hablar del 'Me too': "Aquí no ha explotado el 'Me too'. ¿No ha pasado en España?". "Yo creo que eso era en el pasado sobre todo. Cuando entré en el cine, se contaban historias de este y del otro, pero que pertenecían más a los años 60 y 70", explica Fernando Trueba que es interrumpido por Maribel Verdú.

"Existe gente que abusa de su poder en nuestra profesión. A mí de pequeña me paso y denuncié y puse juicio", asevera la actriz. "Claro que hay nombres", sentencia Verdú y añade "madre mía el día que esto salga". En el vídeo superior de la noticia puedes ver los relatos de abuso a los que estuvo sometida la actriz y la situación que explica se vive tras las cámaras.