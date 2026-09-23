Zelenski pide ante la ONU el fin de "esta guerra ridícula" y augura que Rusia "fracasará"

Los detalles El presidente ucraniano ha afirmado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que "nadie está a favor de esta guerra, salvo un hombre", en referencia a Putin, y ha reprochado a Corea del Norte el envío de soldados al frente.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha declarado ante la Asamblea General de la ONU que Vladimir Putin fracasará en su intento de guerra contra Ucrania. Zelenski criticó a Putin por querer la guerra y no la paz, y recordó que casi cinco años de conflicto han dejado más de 248.000 soldados rusos muertos sin lograr avances significativos. Acusó a Corea del Norte de enviar efectivos al frente y señaló la participación de ciudadanos de 47 países del lado de Moscú. Zelenski instó a limitar las relaciones comerciales con Rusia para frenar la financiación de la guerra y criticó el abuso del derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Además, expresó su deseo de reunirse con Xi Jinping para buscar la paz y destacó la intensificación del programa contra misiles balísticos con países europeos. Concluyó advirtiendo sobre el peligro de la inteligencia artificial en el campo de batalla y la necesidad de alcanzar la paz antes de que estas tecnologías tomen decisiones.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "fracasará" en el conflicto en el país vecino y le ha afeado que quiera la guerra y no la paz.

"Esta guerra ridícula con Ucrania tiene que acabar. No conozco a ningún líder mundial que pueda decir otra cosa a nadie, que esté abiertamente a favor de esta guerra con la excepción de un hombre", ha manifestado ante la 81ª edición de la Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en Nueva York.

El mandatario ha recordado que ya van casi cinco años de guerra, desde el lanzamiento de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, años en los que "los generales rusos han intentado llevar a cabo la orden loca de Putin de quedarse con el Donbás".

"Tenemos un archivo de vídeos de drones que muestran miles y miles de rusos pereciendo (...) Es una locura pero siguen acudiendo allí a esas zonas de muerte a morir pero lo siguen haciendo porque es lo que Putin quiere", ha lamentado en una intervención en la que ha cifrado en más de 248.000 los soldados rusos caídos en combate entre enero y agosto de 2026.

"Después de perder a tanta gente, Rusia apenas ha logrado hacerse con mil kilómetros cuadrados de nuestra tierra este año y hemos liberado ya una parte significativa de la misma (...) Putin está pagando con un sinfín de vidas por cada kilómetro", ha agregado antes de extender esta crítica a Corea del Norte, que ha enviado efectivos al frente.

"¿Por qué los coreanos debieran dar sus vidas en una guerra contra Ucrania? Kim Jong Un los utiliza como si fueran una moneda de cambio y obtiene algo a cambio", ha declarado, apuntando a las "mayores capacidades" militares de Pyongyang, si bien ha asegurado que ciudadanos de hasta 47 países han participado en el conflicto del lado de Moscú. "De Ghana, Nepal, Tayikistán, India, Yemen, Guinea, Zimbabue, Cuba, Bielorrusia, Sudán, Sudáfrica, muchos otros países", ha puntualizado.

Zelenski, que ha asegurado que su par ruso "fracasará", ha incidido en que Putin no se contentará con tener la región de Donetsk. "Quiere más. Nuestras ciudades Odesa, Járkov, Dnipró y otras. Amenaza a Moldavia, Polonia y a los estados bálticos constantemente. Parece que nunca puede decir 'ya es suficiente'. ¿Se pueden imaginar ustedes a Putin sin guerra?", se ha interrogado.

El objetivo de Kyiv es acabar con "la capacidad de Rusia para financiar, prolongar, hacer más brutal, más destructiva" la guerra. "Las finanzas de Rusia y su producción es lo que tenemos que parar si queremos parar a Putin", ha precisado antes de reclamar que los países limiten sus relaciones comerciales con Moscú.

"Cuando alguien debilita las sanciones contra Rusia, contra los oligarcas, lo que hace es facilitarle la vida a los ricos rusos, pero lo que hace es prolongar la guerra. Más tiempo para que Putin envíe a los pobres al frente", ha agregado Zelenski, que ha afeado el "abuso" del derecho a veto que tienen Rusia y otros cuatro países en el Consejo de Seguridad, lo cual "aleja la paz cuando Rusia puede siempre decir no a la diplomacia".

En este sentido, Zelenski ha manifestado su deseo de reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, de quien ha destacado que "puede influir en Rusia más que muchos otros". "No hemos tenido la oportunidad de hablar directamente con el líder de China, que hoy se encuentra en Estados Unidos, pero no aquí (...) Nos gustaría que deseara la paz tanto como nosotros en Ucrania", ha señalado.

El dirigente ha informado además de que Ucrania está "intensificando" su programa contra misiles balísticos con la participación de países europeos, ha confirmado que ha firmado acuerdos con Filandia y Australia, y al hilo ha invitado los países del Golfo a sumarse a iniciativas de este tipo.

Por otra parte, ha advertido de que tecnologías como la inteligencia artificial "empiecen a tomar decisiones sobre lo que ocurre en el campo de batalla". "Necesitamos la paz antes de llegar a ese punto", ha reclamado.

"El líder de Rusia, 'paciencia cero', el hombre que empezó esta guerra que llevó a la guerra más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, inevitablemente tendrá que abandonar el mundo, pero mientras siga haciendo la guerra, más mal seguirá creando en todo el mundo. Nada lo puede parar salvo el valor de las personas. Esperemos que el valor y la valentía sigan ahí", ha manifestado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido