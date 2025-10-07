La nueva arma de Netanyahu son las redes sociales: su estrategia para llegar a los más jóvenes

Los detalles El Ministerio de Exteriores ha contratado por seis millones de dólares a una empresa estadounidense para que amplifique su discurso de Netanyahu en redes.

Uno de los reveses que se están llevando los de Netanyahu es la pérdida de apoyos entre la opinión pública. El genocidio en Gaza es cada vez más evidente y su apoyo popular en Estados Unidos está bajando.

Para remediarlo, laSexta ha sabido que el Ministerio de Exteriores Israelí ha contratado por seis millones de dólares a una empresa estadounidense para que amplifique su discurso en redes y lave la imagen del primer ministro israelí.

Con esta propaganda, su objetivo es dominar las principales redes sociales (TikTok, Instagram y YouTube) y llegar a las 50 millones de impresiones al mes entre la Generación Z.

En su visita a EEUU, además de asistir a la Asamblea de la ONU o negociar la paz en Gaza con Trump, Netanyahu encontró hueco para reunirse con influencers estadounidenses y conocer su estrategia en redes.

El primer ministro israelí dejó claro su enemigo es el "reich woke" y que quiere combatirlo en las redes sociales. "Las armas cambian con el tiempo, y la más importante son las redes sociales", afirmó.

Desde hace tiempo, Netanyahu sube contenido más 'cercano' y con el que suavizar su figura, por ejemplo, haciendo cosas cotidianas, para alejarse de la típica imagen de político y así intentar llegar a los más jóvenes. Concretamente, busca el respaldo de aquellos que están a punto de votar.

En su cuenta de TikTok ya acumula más de 900.000 seguidores y en X (antiguo Twitter), tiene 3,3 millones.

Una propaganda cada vez más viral y que no viene únicamente de Bibi, como se hace llamar Netanyahu. Varias voces aseguran que ya controlan los algoritmos de estas redes. Issam Hijazi, CEO de UpScrolled's, afirma que "mucho contenido propalestino es marcado y sus usuarios propalestinos prohibidos".

