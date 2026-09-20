Los niños de Gaza vuelven a la escuela entre escombros y miedo tras casi tres años sin clases: "Nos sentamos sobre esteras"

El contextoLos niños de Gaza regresan a las aulas tras casi tres años de guerra, pero lo hacen entre escombros, sin material escolar y con el temor de sus familias a nuevos ataques durante el camino.

Después de tres años de pausa por la guerra, los niños de Gaza regresan a la escuela, enfrentándose a escombros y aulas en ruinas. Tawfiq al-Hourani, de UNRWA, destaca que más del 95% de las 182 escuelas equipadas han sido destruidas. Los estudiantes carecen de recursos básicos, como material escolar y pupitres, y se ven obligados a sentarse sobre esteras. A pesar de las condiciones, los niños están emocionados por volver. Según UNICEF, 700.000 niños estuvieron sin escolarizar, y ahora cerca de medio millón puede regresar a las aulas. Sin embargo, el temor persiste, ya que los ataques continúan.

Los niños de Gaza vuelven a la escuela después de tres años de pausa por la guerra. Lo hacen caminando entre escombros y en unas aulas que, en muchos casos, han quedado reducidas a ruinas.

Tawfiq al-Hourani, jefe del Programa de Educación de UNRWA, explica la magnitud de la destrucción. La UNRWA contaba con 182 escuelas totalmente equipadas. "Lamentablemente hemos perdido más del 95% de ellas".

Los alumnos regresan además sin muchos de los recursos básicos para estudiar: no hay material escolar, pupitres ni libros. "Nos sentamos sobre esteras", explica Moayed Abu Mustafa, uno de los estudiantes.

También los profesores reclaman suministros para afrontar las consecuencias de estos años sin clases. "Los necesitamos urgentemente para compensar la pérdida de aprendizaje", señala Raja al-Nabahin, profesora de UNRWA.

A pesar de las deplorables condiciones, los niños reciben con ilusión el regreso a las aulas. "Mi hijo está encantado. Llevaba esperando desde el amanecer para ir al colegio, igual que sus hermanos", cuenta Um Jibril Hamida, madre de uno de los alumnos.

Según UNICEF, 700.000 niños en Gaza han estado sin escolarizar durante todo este tiempo. Ahora, cerca de medio millón de estudiantes podrán volver a aprender en las aulas como lo hacen los niños de su edad en otras partes del mundo.

Para muchos de ellos, la escuela es una experiencia prácticamente desconocida después de años de guerra. "No saben lo que significa la escuela ni la asamblea matutina ni lo que es la vida normal. Solo conocen los bombardeos y la guerra", explica Um Ali Hmeideh, madre de uno de ellos.

Pero el regreso a clase no significa que el terror haya dejado de golpearles. Los ataques continúan a pesar del alto el fuego y las familias temen que sus hijos puedan resultar heridos de camino a la escuela.

"Tengo miedo. Mi hijo y mi hija podrían resultar heridos por la metralla de camino a la escuela", afirma Um Jibril Hamida.

Solo ayer, las bombas israelíes mataron a tres personas.

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