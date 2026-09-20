Netanyahu, tocado y ¿hundido?: los sondeos no dan una mayoría clara a su bloque en las elecciones de octubre

Los detalles En poco más de un mes, el país celebra los primeros después de los atentados de Hamás, y el líder israelí no llega en su mejor momento. ¿Estamos ante el adiós al primer ministro que más años ha ocupado el cargo en la historia de Israel?.

Israel se prepara para las elecciones del 27 de octubre, las primeras tras los ataques de Hamás, y Netanyahu enfrenta un panorama complicado. Las encuestas no le favorecen, y su reputación ha sido dañada por la reforma judicial y la percepción de vulnerabilidad tras los eventos del 7 de octubre. Héctor Grau, de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, destaca que la imagen de fortaleza de Israel se ha debilitado. El nuevo partido Yashar, liderado por Gadi Eisenkot, no parece ofrecer un cambio real, y su negativa a pactar con la base árabe limita sus opciones. Daniel Filc, de Standing Together, señala que aunque podría haber más represión de la violencia, no habrá avances hacia un estado palestino. La oposición a Netanyahu es un punto común, y muchos creen que su carrera política podría estar llegando a su fin.

Israel celebra elecciones el próximo 27 de octubre. Se trata de las primeras después de los atentados de Hamás y Netanyahu no llega en su mejor momento, ya que los sondeos no dan una mayoría clara a su bloque. ¿Podemos estar ante el adiós al primer ministro que más años ha ocupado el cargo en la historia del país?.

Primero, acabó con Netanyahu la reforma judicial, con protestas masivas acusándole de intentar esquivar sus casos de corrupción. Sin embargo, le quedaba algo: su fama de hombre fuerte en la guerra, lo que desapareció de un plumazo el 7 de octubre. "Esto muestra que a pesar de toda la fortaleza, Israel sigue siendo vulnerable", señala Héctor Grau, miembro de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.

A partir de ahí, Netanyahu cae en picado y al sentirse acorralado, decidió sembrar el terror en Gaza. Tres años después, y con un genocidio a su espalda, el primer ministro israelí se enfrenta ahora a perder las elecciones. "Evidentemente, es el mejor momento en mucho tiempo", subraya al respecto Héctor Grau.

Sin embargo, no es tan fácil. El nuevo partido del que todos hablan, Yashar, liderado por Gadi Eisenkot, es, para algunos, más de lo mismo: "Comandantes en jefe con la visión estratégica que puede tener el Ejército", afirma el miembro de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.

Por lo pronto, no está dispuesto a pactar con la base árabe del Parlamento, lo que le impediría formular una coalición fuerte, y tampoco habría un cambio en el paradigma político. Daniel Filc, miembro del movimiento Standing Together, expresa que "tal vez haya una política de mayor represión de la violencia de los colonos, pero no va a haber proceso de paz que lleve a un estado palestino".

Pero hay algo que a todos les une. Y es que "ven a Netanyahu como la encarnación del mal", tal y como manifiesta Daniel Filc. Y esa es su única baza. Netanyahu tiene ya casi 80 años y muchos piensan que su futuro político está acabado. De ahí a sentarse en el banquillo de los acusados solo hay un pequeño paso.

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