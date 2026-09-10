Israel vuelve a saltarse el alto el fuego en Gaza y mata a un matrimonio y a sus hijas de ocho y 12 años en su propia casa

¿Qué ha pasado? Según informa Wafa, los israelíes han lanzado un dron que mató a cuatro personas y que ha dejado además varios heridos y desaparecidos. Desde esa tregua firmada hace 11 meses, el Ejército de Netanyahu ha matado a más de 1.350 personas.

Israel ha reanudado sus ataques en Gaza, rompiendo el alto el fuego firmado hace casi un año. El ejército israelí ha llevado a cabo bombardeos en los que murieron un matrimonio y sus hijas de ocho y 12 años, según el hospital de Shifa. El ataque ocurrió en Beit Lahia, cerca de las posiciones israelíes que controlan más del 60% de la Franja. La agencia Wafa informó que un dron israelí fue responsable del ataque, dejando varios heridos y posibles desaparecidos. Además, Israel ha lanzado ataques de artillería en el este de Gaza y disparos desde buques en Jan Yunis. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, Israel ha matado a 73.669 personas desde octubre de 2023, con 1.358 muertes desde la tregua. A pesar de la tregua, los ataques continúan diariamente.

Israel ha vuelto a atacar Gaza. Ha vuelto a matar en Gaza. A pesar de ese supuesto alto el fuego firmado hace casi un año, el Ejército de Netanyahu ha masacrado a la población gazatí día sí y día también y en uno de sus últimos ataques han asesinado a un matrimonio y a sus hijas de ocho y 12 años, en un bombardeo contra su casa en el extremo norte de la Franja.

Así ha informado sobre ello el hospital de Shifa, que recibió los cuerpos. Que recibió los cadáveres después del ataque en la zona de Beit Lahia, en el norte de la Ciudad de Gaza y cerca de las posiciones donde están apostadas las tropas de Israel, que controlan más de 60% de la Franja.

La agencia oficial Wafa ha indicado además que fue todo debido a un dron de Israel y que, aparte de los muertos, varias personas más resultaron heridas en el bombardeo y que podría haber desaparecidos entre los escombros.

Añaden que Israel ha atacado con artillería las zonas del este de la Ciudad de Gaza, en el norte, mientras que los buques de la armada de Israel abrieron fuego en las aguas frente a Jan Yunis. El Ejército hebreo, ante una consulta de EFE, ha señalado que está comprobando la información sobre los ataques.

Según el último recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, que no tiene en cuenta todavía como víctimas mortales al matrimonio y a sus dos hijas, las tropas de Israel han matado a 73.669 personas desde que comenzaran a masacrar Gaza en octubre de 2023. De todas ellas, hay un total de 1.358 que han muerto desde la entrada en vigor de ese alto el fuego del que se cumplen 11 meses este septiembre.

A pesar de la tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que dejan varios muertos. En algunas ocasiones estas muertes se producen con drones a objetivos específicos que suelen atribuir a miembros de Hamás, mientras que otros casos son palestinos que están cerca de esa línea amarilla en la que están las tropas israelíes.

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