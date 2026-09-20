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"Que pierdo, pierdo"

"Que me dejen tranquila es lo que quiero": la resignación de Mari Carmen ante el cuarto intento de desahucio que sufre

Los detalles El fondo buitre que tiene en propiedad la que era su casa le pide un alquiler más alto de lo que percibe por su pensión.

Mari Carmen en su casa, la vivienda que un fondo buitre le quiere quitar
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A Mari Carmen la conocimos hace algo más de dos años. Y el miedo y la tensión por ser desahuciada le ha pasado factura. A sus casi 90 años, esta próxima semana se enfrentará al cuarto intento de desahucio. El fondo de inversión que la quiere echar no se echa atrás.

La primera vez que hablamos con ella nos enseñaba con fuerza y energía su casa con los detalles de toda una vida. Ahora, con una calma que contrasta, solo pide que la dejen vivir tranquila: "No sé donde me voy a quedar, pero en algún sitio me quedaré".

Después de toda una vida, el fondo buitre que se hizo con la propiedad de su casa le pide un alquiler más alto de lo que percibe por su pensión. Además, lamenta que ni siquiera se han comunicado con ella: "Yo nunca he tenido comunicación con ellos. Ni los conozco ni los he visto ni han tenido la educación de llamar por teléfono".

Esta semana será la cuarta vez que intenten echarla de su casa: "Que me dejen tranquila es lo que quiero. De una vez por todas. ¿Que pierdo? Pierdo. ¿Gano? Gano. Pero yo ya..."

"El desahucio, la palabra de hecho es perder la esperanza. Cuando eso se repite en el tiempo, cuando he tenido varias amenazas, cuando he tenido varias circunstancias, es como que la película de terror vuelve a aparecer", afirma Guillermo Fouce, presidente de Psicólogos Sin Fronteras.

Y al incertidumbre del qué puede pasar se une la tensión que supone que la policía se presente en tu casa para que te vayas. "La peor de las situaciones desde el punto de vista de psicológicos es la indefensión, no saber cómo puedo responder y no saber qué es lo que va a ocurrir. Les intentamos preparar para que el impacto sea menor, pero cada situación, cada desahucio es totalmente distinto", añade Fouce.

La vía judicial, explica el sindicato de Inquilinas de Madrid, está agotada. Por eso, se van a movilizar para frenarlo ellas. "Nos vamos a quedar a acampar para no dejarla sola por la noche y estar aquí con ella", ha avanzado Alicia del Río, portavoz del sindicato.

Exigen a todas las instituciones que actúen para que el derecho a la vivienda esté por encima del negocio.

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