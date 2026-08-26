Jugar con cometas, la última excusa de Israel para matar niños en Gaza: Netanyahu las prohíbe en la Franja al considerarlas una amenaza

Entre líneas El gobierno israelí argumenta que "Hamás sabe cómo convertir este juego infantil en terrorismo".

En la Franja de Gaza, los niños ya no pueden volar cometas, una actividad prohibida por Israel bajo el argumento de que representan un peligro para los israelíes. La medida, que amenaza con convertir a los pequeños en objetivos militares, ha afectado a muchos, como Mohammad, quien destruye sus cometas en señal de impotencia. Israel acusa a los niños de colaborar con Hamás, y el primer ministro Netanyahu ha prohibido el uso de cometas bajo amenaza de muerte. Aunque las cometas que cruzan a Israel son inofensivas, la posibilidad de que contengan explosivos ha llevado a la muerte de dos niños. Los gazatíes, pese al miedo, intentan aferrarse a su infancia.

Ni cometas van a poder volar ya los niños gazatíes para distraerse de la guerra en la que viven. Israel ha prohibido jugar con ellas dentro de la Franja, bajo el pretexto de que son un peligro para los israelíes. Además, ha sido claro: los pequeños que incumplan la orden se convertirán en objetivos militares.

Mohammad es uno de los muchos menores afectados por la radical medida y, víctima de la rabia y la impotencia, destroza las cometas de papel que él mismo había fabricado. "Para que Trump se quede tranquilo", grita entre lágrimas.

Israel le acusa a él y al resto de niños gazatíes de trabajar para Hamás y, a pesar de que es uno de los pocos juguetes que quedan en el enclave, Netanyahu lo ha prohibido bajo amenaza de muerte. "Juro que mi corazón se está rompiendo", clama Mohammad.

La orden dada al Ejército es la de atacar a cualquier niño que vean con un globo o volando una cometa. Rafi Rabian, jefe de seguridad regional de Israel, lo justifica afirmando que "Hamás sabe cómo convertir este juego infantil en terrorismo".

Aunque las autoridades israelíes reconocen que las cometas que han cruzado a Israel empujadas por el viento eran inofensivas, la sola posibilidad de que contengan explosivos ha servido como excusa para asesinar a dos niños de cuatro y diez años.

"Solo eran niños jugando con cometas de papel, de papel...", reprocha un hombre.

A pesar del miedo, los gazatíes se aferran a cualquier cosa, aunque sea una viga oxidada, en un último intento por seguir siendo niños.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido