Así son los cinco pasos del "proyecto de eliminación palestina" de Cisjordania elaborado por Netanyahu

Los detalles Según un informe de la ONG israelí B'Tselem, el mandatario israelí quiere desmantelar la vida colectiva palestina y establecer la supremacía judía en el territorio.

Israel continúa sus acciones en Cisjordania con el objetivo de eliminar la presencia palestina, según la ONG israelí B'Tselem, que acusa a Benjamin Netanyahu de tener un "proyecto de eliminación" en cinco pasos para establecer la supremacía judía. El primer paso es la violencia e intimidación hacia los palestinos, tanto por el ejército como por colonos. La periodista Nuria Garrido fue retenida por el ejército israelí mientras grababa un reportaje. El segundo paso es la limpieza étnica y apropiación territorial, con un 18% de Cisjordania ya controlado por colonos. También se incluyen restricciones de movimiento, asfixia económica y destrucción social y política.

Israel sigue causando horrores en Cisjordania para eliminar la existencia palestina en el territorio. Tanto que la ONG israelí B'Tselem ha asegurado que Benjamin Netanyahu tiene un "proyecto de eliminación" de cinco pasos para establecer la supremacía judía en el territorio.

El primero de esos pasos consiste en la violencia e intimidación, es decir, agredir, intimidar y hostigar a los palestinos para expulsarlos. Tanto por parte del ejército como por grupos de colonos israelíes.

Prueba de ello da nuestra compañera Nuria Garrido, que ha sufrido en primera persona presión por parte de las autoridades israelíes. El Ejército israelí la ha retenido durante dos horas mientras grababa un reportaje.

"Tras ser avisados por un colono, una decena de militares israelíes armados, la mayoría de ellos con pasamontañas, irrumpieron en los olivos de una aldea palestina en la que yo me encontraba junto con otros activistas israelíes que habían acudido a ayudar en la recogida de la aceituna. El Ejército lo paralizó, poco después la Policía detuvo a estos activistas y horas más tarde quedaron liberados", ha explicado.

El segundo paso de Netanyahu sería la limpieza étnica y apropiación territorial. Los colonos ya han tomado el control del 18% de Cisjordania mediante la demolición para construir más asentamientos y expandir la presencia judía. De hecho, 75 comunidades palestinas han sido desplazadas por la fuerza.

Posteriormente llegan las restricciones de movimiento. Una vez desplazados son controlados. Israel restringe el movimiento de palestinos mediante puestos de control bloqueando carreteras. Hay cifrados 925 obstáculos a la movilidad en toda Cisjordania

En cuarto lugar está la asfixia económica. Israel pretende empujar la economía hacia el colapso. Controlan el empleo, los ingresos de los palestinos y sus finanzas. Prueba de ello es que el desempleo aumentó del 13% en 2022 a más del 31% en 2024.

Y, por último, la destrucción social y política. Israel ha detenido, al menos, a 60 periodistas palestinos de Cisjordania. Así desmantela la vida colectiva palestina mediante represión y detenciones. Para que, así, a los palestinos no les quede otra que someterse a la supremacía judía, marcharse de su tierra o enfrentarse a la represión militar.

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