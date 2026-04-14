Meloni suspende la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel

Los detalles La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y líder de la extrema derecha en Europa, ha anunciado este martes que su Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel, debido a los conflictos en Oriente Medio.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha anunciado este martes que su Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel, debido a los conflictos en Oriente Medio.

Así de contundente se ha mostrado el ejecutivo de Meloni, que no ha dudado en suspender dicha renovación inmediata en un acuerdo clave de cooperación en materia de defensa con el país liderado por Benjamin Netanyahu. Según ha dicho la propia Meloni, todo responde a las actuaciones de Netanyahu sobre las poblaciones de Líbano.

Este gobierno de extrema derecha en Italia había sido uno de los aliados más cercanos de Israel dentro de Europa, pero en las últimas semanas ha criticado los ataques israelíes contra el Líbano. Entre los afectados se encuentran las tropas italianas que prestan servicio allí bajo un mandato de la ONU. "Ante la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel",

Según informaron agencias de noticias italianas, recogiendo lo contado por una fuente del Ministerio de Defensa, una de las consecuencias es que Italia dejará de cooperar con Israel en materia de entrenamiento militar.

Aunque lo ha anunciado este martes, la primera ministra tomó la decisión el lunes junto con sus ministros de Asuntos Exteriores y Defensa, Antonio Tajani y Guido Crosetto; así como con el viceprimer ministro Matteo Salvini, según una fuente que habló bajo condición de anonimato. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

Además, Meloni ha destacado como importante seguir adelante con las negociaciones de paz para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, y que también buscaba reabrir el estrecho de Ormuz. "Es necesario continuar trabajando para avanzar en las negociaciones de paz, haciendo todo lo posible para estabilizar la situación y reabrir el estrecho de Ormuz, que es fundamental para nosotros, no solo para el suministro de combustible, sino también para los fertilizantes",

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