¿Por qué es importante? Casi nueve meses de conflicto han dañado gravemente los ecosistemas del estrecho. Greenpeace ha detectado más de 500 vertidos de crudo que amenazan con destruir la vida marina en la zona.

El nadador profesional Lewis Pugh ha emprendido una travesía por el estrecho de Ormuz para denunciar el impacto de la guerra en el hábitat y la fauna de la región. Durante su recorrido, escuchó explosiones de buques, evidenciando la violencia en la zona. Pugh nadó durante tres días desde la isla de Musandam hasta el Cabo de Ormuz, observando el daño ambiental causado por el derrame de petróleo de buques atacados. Según Greenpeace, 161 buques han sido atacados, provocando más de 500 derrames que afectan gravemente a la vida silvestre y ecosistemas. Esta crisis ambiental no está siendo priorizada en las negociaciones globales.

El nadador profesional Lewis Pugh ha decidido lanzarse a las peligrosas aguas del estrecho de Ormuz para denunciar cómo la guerra menaza el hábitat y la fauna de la zona. "Cuando la mayoría de la gente piensa en Ormuz, piensa en petroleros. Y sí, ese es el estrecho de Ormuz, pero también es uno de los lugares más hermosos que he visitado", ha expresado.

Mientras nadaba, Lewis iba escuchando las explosiones de los buques que trataban de cruzar el estrecho. "A los 20 minutos, escuché dos explosiones muy fuertes que sacudieron el mar. Al alzar la vista, vi que un petrolero había sido alcanzado a unos cuatro kilómetros de distancia", ha relatado.

El deportista profesional ha pasado tres días nadando desde la isla de Musandam hasta el Cabo de Ormuz y ha comprobado cómo las costas de Omán, de Irán y de Emiratos Árabes Unidos están impregnadas del crudo que se derrama de los buques atacados, un ecosistema que, ha advertido Lewis, "tardará décadas en recuperarse". Algunos de esos buques, como uno frente a la costa de Omán, han dejado una mancha de 2.000 kilómetros cuadrados.

Según Greenpeace, 161 buques han sido atacados, causando daños irreparables para la vida silvestre, los ecosistemas protegidos y las comunidades pesqueras. En total, se han producido más de 500 derrames desde que comenzó la guerra, cuyas vastas y oscuras manchas de petróleo son visibles desde el espacio.

Mientras, la crisis medioambiental de primer grado está alejada de las negociaciones y preocupaciones de los líderes globales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.