Los detalles "No permitiremos que los centros de datos se vayan a otros países porque China se llevará todos", ha dicho el republicano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo con China para limitar la inteligencia artificial (IA) durante la cumbre trilateral en Shenzhe. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump declaró que no permitirá que las empresas estadounidenses construyan centros de datos fuera del país, imponiendo un "gran impuesto" a quienes lo hagan. Su objetivo es aprovechar la explosión de la IA y asegurar que los nuevos centros de datos se queden en Estados Unidos. Trump enfatizó que estos proyectos deben beneficiar a la población estadounidense, reduciendo impuestos y costos de energía, y ha instado a las grandes tecnológicas a no invertir en otros países, mencionando específicamente un proyecto en Finlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho la tarde de este viernes que ha acordado con China poner límites a la inteligencia artificial (IA) en la cumbre trilateral en Shenzhe. En esa misma rueda de prensa en la Casa Blanca ha advertido, además, que no permitirá que las empresas construyan sus centros de datos fuera de EEUU.

Trump se ha marcado como objetivo para sus últimos años de mandato el aprovechamiento de la explosión de la IA (o "superinteligencia" como la define oficialmente la Casa Blanca) con el propósito de que todos los nuevos centros de datos que planean los gigantes informáticos estadounidenses se queden en el país.

"No permitiremos que los centros de datos se vayan a otros países porque China se llevará todos", ha dicho el republicano. Trump ha sostenido que impedirá que las empresas estadounidenses construyan centros de datos en otros países y que impondrá un "gran impuesto" a las compañías que decidan llevar a cabo estos proyectos.

"No vamos a permitir que nuestras empresas construyan centros de datos fuera de nuestras fronteras. No vamos a consentir que eso ocurra. Ya saben, permitieron que sucediera con los chips y con todo lo demás, y eso resultó muy perjudicial para nuestro país", ha destacado. Trump, que ha asegurado que ni siquiera había comentado esta cuestión con su equipo, busca evitar así que otros países cuenten con estas infraestructuras.

El mandatario ha agregado que "si deciden hacerlo, pueden, pero les impondremos un impuesto enorme. Si lo hacen, queremos que construyan aquí. Y si no quieren instalarse en Texas o en California, tendrán que hacerlo en Virginia Occidental. Lo harán. Tenemos muchos lugares que los desean con ansias, y son sitios excelentes", ha declarado el mandatario.

El presidente estadounidense ha insistido en las virtudes del país para la instalación de los centros de datos y ha indicado que la población estadounidense también debe ganar con estos proyectos. "Y ustedes también van a ganar mucho dinero. Sus impuestos se reducirán. Como ellos mismos generarán su propia electricidad, el coste de la energía, de hecho, disminuirá. Sus gastos en electricidad bajarán", ha señalado.

Trump ha afirmado que las grandes tecnológicas y las empresas del sector de infraestructura de IA tienen "dinero de sobra" y les ha instado a aceptar la situación y a no destinar recursos en otros países. En concreto, ha mencionado un proyecto en Finlandia que ha dicho que no va a permitir.

Previsiblemente, el mandatario ha hecho mención a la inversión anunciada hace poco más de dos meses por Google para la construcción de infraestructura digital en distintos puntos de Finlandia, lo que incluye centros de datos y equipamiento para el desarrollo de la IA, por un importe de al menos 13.000 millones de euros.

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